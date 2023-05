Ett tjugotal vill bli ny generalsekreterare på föreningen Pohjola-Norden

23 personer har sökt posten som ny generalsekreterare på föreningen Pohjola-Norden efter Tove Ekman, som sade upp sig efter bara ett drygt år.

Pohjola-Nordens vice ordförande Christel Liljeström säger till Svenska Yle att föreningen har fått in 23 ansökningar - den senaste kom in så sent som natten till måndagen.

Enligt LIljeström ges inga namn ut i det här skedet. Nästa vecka samlas Pohjola-Nordens arbetsutskott som bereder ärendet. Det är styrelsen som väljer ny generalsekreterare.

Förra generalsekreteraren sade upp sig

Filosofie magister Tove Ekman sade upp sig i början av april med hänvisning till den enorma administrativa och ekonomiska utmaningen som chefsposten innebar.

Hon efterträdde Michael Oksanen som är misstänkt för att ha förskingrat stora summor pengar från föreningen.

I en intervju för Svenska Yle förklarade Ekman sin avgång så här:

– Jag kan inte gå in på närmare detaljer om vilka utmaningar organisationen hade, men det handlar om en organisation som måste läggas om på alla tänkbara sätt, inom administration, processer, hela organisationskulturen och ekonomihantering, allting egentligen.

Bildtext Tove Ekman lämnade föreningen i april. Bild: Sanni Tunturipuro Pohjola-Norden

– Ingen i styrelsen hade vilselett mig medvetet under rekryteringsprocessen, men arbetet var värre än jag kunnat föreställa mig.

Den tidigare generalsekreteraren, Kimitopolitikern Michael Oksanen, är misstänkt för grov förskingring, grovt bokföringsbrott, förfalskning och missbruk av förtroendeställning.

De ekonomiska oegentligheterna uppdagades våren 2021 och då sade Oksanen upp sig från sin tjänst i föreningen. Den totala förskingringen beräknas uppgå till över 300 000 euro.