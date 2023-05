Ed Sheeran-rättegången fortsätter: ”Inspirerades av Van Morrison”

Rättegången om låten Thinking Out Loud fortsatte på måndagen i New York med vittnesmål från den brittiske låtskrivaren Ed Sheeran.

Ed Sheeran förnekade i sitt vittnesmål i en domstol på Manhattan att hans låt Thinking Out Loud från 2014 skulle ha varit ett plagiat av Marvin Gaye-klassikern Let's Get It On från 1973. Enligt honom var låten snarare inspirerad av den irländske musikern Van Morrison.

– För mig är det kränkande att jag ägnar hela mit liv åt att vara en artist och låtskrivare och så kommer någon och förminskar det, sa Sheeran, som har blivit stämd av arvingarna till Ed Townsend, som skrev Let's Get It On tillsammans med Marvin Gaye.

Ed Sheeran i rätten med låten Thinking out loud – anklagas ha kopierat Marvin Gayes hit Let's get it on Det är inte första gången popikonen Ed Sheeran är i rätten.

Sheeran har uppträtt med Thinking Out Loud och sedan övergått till att spela Let's Get It On, vilket arvingarnas jurist förra veckan sa borde tas som ett erkännande att det i grund och botten är frågan om samma låt.

Men Sheeran sa på måndagen att han och andra artister ofta uppträder med kombinationer av låter och att han i andra sammanhang har uppträtt med en kombination av Thinking Out Loud och Van Morrisons Crazy Love and Dolly Parton's I Will Always Love You.

Enligt Sheeran har arvingarnas expertvittne dessutom transkriberat hans låt fel, så att den liknar Let's get it on mera.

– Jag vet inte varför han får vara expert, sa Sheeran.

Ed Sheeran, som har sålt över 150 miljoner skivor världen över, underströk det han sade med att spela gitarr och sjunga i vittnesbåset.

Källa: Reuters