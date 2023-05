I företagsbyn får nior leda ett företag under ett simulerat verksamhetsår: ”Man får en inblick i hur det ser ut på ett företag”

Från och med i vår får niondeklassister i fem svenskspråkiga kommuner i Österbotten besöka företagsbyn för att tävla i företagande. Målet med det hela är att eleverna ska få se hur arbetslivet kan se ut.

Företagsbyn i Österbotten har verksamhet i Vasa och Seinäjoki. Sedan tidigare har sjätteklassare kunnat besöka Företagsbyns lokaler i Sunnanvik. Från och med i år tar man även emot besök från niondeklassare från fem Österbottniska kommuner.

När en niondeklass från Korsholms högstadium besöker företagsbyn går tävlingen ut på att styra ett företag i spannmålsbranschen under ett simulerat verksamhetsår. Klassen delas upp i mindre lag bestående av exempelvis en vd och en produktionschef. Alla i laget har olika uppgifter beroende på vilken titel man får, det kan handla om att till exempel besöka banken, förhandla med potentiella kunder eller köpa in råvaror.

Bildtext Lagen som tävlar får hålla koll på företaget genom bland annat en sådan här skärm. Bild: Rasmus Karlsson / Yle skärmar

Ett av lagen består av Adrian Romar, André Sund, Ida Sjöberg och Albin Fredriksson. Tidigt in i tävlingen går vd:n Adrian Romar iväg på ett bankmöte, medan försäljningschef André Sund beger sig iväg för att förhandla med en potentiell tysk kund.

– Vi har hälsosamma, ekologiska och goda produkter, så vi tänker att alla nog vill ha våra kex, säger André under förhandlingarna, som sedan visar sig gå vägen.

Stor utmaning att gå på vinst

Det simulerade verksamhetsåret är uppdelat i kvartal och det ingår också i tävlingen att skriva delårsrapporter. Vd:n Adrian Romar berättar att det efter första kvartalet varit en rolig tävling hittills.

– Det är spännande! Den största utmaningen är nog att gå med vinst. Det har varit lite upp och ner, men överlag har det gått bra, säger han.

Det är inte bara hur mycket pengar varje lag lyckas tjäna som avgör det hela i slutändan, utan varje lag ska också se till att utveckla och investera i sitt företag och samlar också poäng genom det. Tävlingsledningen slänger också in olika världshändelser för lagen att parera, såsom oljekriser.

Bild: Rasmus Karlsson / Yle papper

Företagsbyns handläggare tar sig an olika roller under spelets gång. Max Hjort är en av handläggarna och agerar tysk kund två gånger om. Ifall lagen gör bra ifrån sig kan också den kinesiska marknaden öppnas. De lite mindre och mer frekventa uppgifterna, såsom att köpa in råvaror och leverera produkten till finländska köpare hanteras genom en platta. Max Hjort har mycket beröm att ge till klassen som tävlar.

– De har varigt riktigt duktiga säljare hittills, säger han.

De klasser som besöker företagsbyn i Österbotten kommer inte dit oförberedda. Man har nämligen några förberedande lektioner i skolan innan det är dags att tävla. Adrian Romar tror att en sådan här typ av dag är bra och viktig för framtiden. Han tycker också att man fått lära sig mycket.

– Man får en inblick i hur det ser ut på ett företag, hur det är att styra och gå på vinst, säger han.

Erfarenhet och kunskap

Jenni Haapala fungerar som sakkunnig vid Företagsbyn i Österbotten. På frågan vad företagsbyn egentligen är så svarar hon att det är en stor helhet, där konceptet är att elever ska få erfarenheter från arbetslivet och lära sig om samhället.

Bildtext Jenni Haapala är sakkunnig vid Företagsbyn i Österbotten. Bild: Rasmus Karlsson / Yle Österbotten

– Det här ska representera Österbottens arbetsgivare, så vi har lokala företag som representerar Österbotten för eleverna. Det är sedan lite olika om det är sjätte- eller niondeklassare, säger hon.

I landet som helhet finns 13 företagsbyar. Företagsbyn i Österbotten finansieras genom bland annat kontrakt med kommuner och företag. De svenskspråkiga kommuner som är med i Österbotten är Korsholm, Vasa, Kristinestad, Pedersöre och Jakobstad. Förr har man haft sexornas verksamhet i Vasa och niornas i Seinäjoki, men till våren har man börjat ta emot svenskspråkiga nior i Vasa.

Jenni Haapala säger att återkopplingen som ges till dem från de elever som besöker företagsbyn är att de fått en förändrad syn på arbetslivet.

– Vi har också fått feedback om att arbetslivet kan kännas stressigt, vilket det kan. Jag tycker de får en realistisk bild av hur arbetslivet kan vara. Eftersom alla elever har olika bakgrund så tror jag att det är bra med lite erfarenhet, säger hon.