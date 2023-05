Backens hjärnsläpp krossade Arsenals dröm – Wolfsburg till final i Champions League

Joel Pohjanpalo visade upp sig från sin bästa sida då Venezia krossade Modena i Serie B. Finlands landslagsanfallare gjorde fyra mål i 5–0-segern.

Pohjanpalo styrde in 1–0 efter en halvtimmes spel, placerade in 2–0 strax efter paus, lyfte in 3–0 i 72:a minuten och slog in en straff till 4–0 då elva minuter återstod att spela.

Pohjanpalo har nu gjort 17 mål för Venezia som ligger på tionde plats i Serie B. Laget har vänt efter en fruktansvärd start på säsongen och jagar nu en kvalplats till Serie A.