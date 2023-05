Lejonens VM-lag kostar ishockeyförbundet hundratusentals euro – helt annan praxis råder inom andra bollsporter

En NHL-spelares försäkring kan kosta flera tiotusentals euro för ishockeyförbundet. När det gäller basket och fotboll är det de internationella grenförbunden som sköter om landslagsspelarnas försäkringar.

I slutet av april kom det fram att Sveriges NHL-anfallare, Elias Pettersson, inte kommer att delta i ishockey-VM.

Orsaken? Hans försäkring är för dyr för det svenska ishockeyförbundet.

Pettersson har skördat stora framgångar på NHL-arenan under den gångna säsongen och han var själv intresserad av att ansluta sig till Tre Kronor. Men försäkringskostnaderna uppgår till 176 000–264 000 euro, vilket blev för mycket för det svenska förbundet.

Tre Kronor går miste om stora profilen i VM – Sportbladet: Sverige kan inte betala Elias Petterssons försäkring Fem svenska NHL-förstärkningar klara för VM.

Sexsiffriga belopp

Bland Lejonen har hittills ingen spelares VM-ersättning använts till försäkringskostnader.

Jaakko Luumi är ekonomichef för Finlands ishockeyförbund. Han säger att summan som används till försäkringar varierar från år till år. Summan består ändå av sexsiffriga belopp varje år, men de är ”klart under en halv miljon”.

– Summan är större om det finns många NHL-spelare och stora stjärnor med i truppen. Summan blir mindre om spelarna är aktiva inom Europa. Vi talar ändå om betydande årliga summor, säger Luumi.

Det internationella ishockeyförbundet och NHL förhandlar försäkringsärenden med varandra. Det internationella förbundet kompenserar cirka 20 300 euro per spelare. Om försäkringen är dyrare än det, gå självrisken ur det nationella förbundets egen ficka.

Bildtext Ishockeyförbundets ekonomichef Jaakko Luumi tycker att man ska satsa på de kostnader som NHL-spelarna medför. Bild: Sasha Silvala / Yle ishockey,Finlands ishockey,ishockeyspelare,Finlands Ishockeyförbund,sport- och idrottsorganisationer,idrott,lagspel

Värt besväret

En NHL-spelares försäkring kan kosta ishockeyförbundet tiotusentals euro.

– Ibland kan det vara märkbart mindre summor. Det varierar verkligen från fall till fall, det är inte alltid helt logiskt. Om vi har den största superstjärnan, så är det inte en självklarhet att försäkringen är dyrare än en NHL-spelare på medelnivå.

Storleken på försäkringen beror bland annat på längden av NHL-spelarens kontrakt. Även spelarens ålder och skadehistoria kan spela roll.

Bland de finländska NHL-spelarna som kommer att delta i VM hittar man åtminstone försvararen Olli Määttä, anfallarna Kasperi Kapanen och Joel Armia samt Sakari Manninen. Patrik Laines deltagande är fortfarande oklart, eftersom hans spelskick är ovisst.

Ishockeyförbundet och FM-ligan har kommit överens om att försäkringen för landslagsspelare som spelare i hemlandet ingår bland ligans försäkringar. När det gäller spelare som spelar i Europa, förhandlar ishockeyförbundet fram en gemensam försäkring, som kan variera något beroende på spelarens kontrakt.

Luumi anser att den ekonomiska satsningen på NHL-spelare är värd besväret.

– Jag utgår långt ifrån att det är en hederssak för spelarna att ta på sig landslagströjan. Då är det också en hederssak för ishockeyförbundet att möjliggöra en säker ankomst för spelarna till landslaget. Spelarna kommer dit frivilligt och vill representera Finland.

Annat system i basket

Henrik Dettmann från Finlands basketförbund berättar att de inte behöver stå för försäkringskostnader på samma sätt som ishockeyförbundet gör.

– I det här fallet har det internationella basketförbundet skött saken bra. Fiba och NBA har ett avtal, som åtminstone fram tills nu, har täckt spelarnas försäkring. I slutändan ligger det också i NBA:s intresse att deras spelare spelar ute i världen och deltar i stortävlingar, säger Dettmann.

NBA försöker locka fler utländska spelare till ligan.

– Med en öppen policy kan man inte stänga in sig. Då måste man vara beredd att ta vissa risker. Sanningen är, att när pengarna ökar så ökar också problemen. När lönerna stiger i NHL, räknar klubbarna ut att riskerna är stora. Klubbar, som ägs av enskilda människor, säger Dettmann.

Trots att försäkringsärenden i tiderna också har orsakat huvudbry inom basket, anser Dettmann att ishockeyförbundet ändå sköter sina ärenden på ett bra sätt.

– Jag tror att det svenska ishockeyförbundet hade haft råd att betala alla försäkringskostnader om man hade velat. Enligt mig fungerar Finlands ishockeyförbund på ett exemplariskt sätt. Om spelaren vill och kan spela, är det upp till förbundet att se till det.

Bildtext Dettmann vill inte spekulera i huruvida Finlands basketförbund skulle ha möjlighet att betala Lauri Markkanens försäkringskostnader. Bild: IMAGO/MN Press Photo/ All Over Press Lauri Markkanen

Fifa ersätter miljonbelopp

Det internationella idrottsförbundet sköter försäkringar även för landslagsspelare i fotboll.

Fotbollsförbundets generalsekreterare Marco Casagrande säger att under de internationella matchernas tidsfönster, används Fifa Club Protection Programme, ett program som kompenserar klubbar för skador som uppstår under internationella matcher. Beloppet kan uppgå till maximalt 7,5 miljoner euro per spelare, om skadan varar i mer än en månad. Enligt Fifa är det totala paketet för programmet 80 miljoner euro per år.

För tillfället finns det fem internationella fönster per säsong (i mars, juni, september, oktober och november). Under tidsfönstren spelas EM- och VM-kval samt Uefa Nations League. Fifas kompensationsprogram täcker även de avslutande turneringarna i mästerskap.

– Utgångspunkten är att klubbarna försäkrar spelarna, och samma försäkringar gäller även i landskamper. Utöver det kommer Fifa Club Protection Programme som stärker säkerheten för klubbarna. Det är inte något hundraprocentigt, men det är bra nog att det finns en förståelse mellan klubbarna, Fifa och förbunden.

Programmet omfattar alla fotbollsspelare som får betalt för att spela i de ligor som är under Fifa. Enligt Casagrande omfattar detta även kvinnor.

I det finska fotbollslandslaget har det inte förekommit en situation där en spelare inte ingick i landslaget i en officiell match på grund av försäkringsavgiften.

– Att vissa internationella träningsmatcher spelas i januari kan innebära konkreta utmaningar för oss. Denna försäkring gäller nämligen inte dem. Det har funnits gånger då jag har fått fundera på om klubbarna ska släppa spelarna eller inte.

Inspiration från andra grenar?

Jaakko Luumi önskar att ishockeyn ska ta modell av hur andra förbund löser försäkringsfrågor.

– Ishockey-VM är ändå en tävling som arrangeras av det internationella ishockeyförbundet. Alla hoppas säkert att de bästa spelarna kommer att finnas tillgängliga, säger han.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Urheilus artikel: Leijonien MM-joukkue maksaa Jääkiekkoliitolle satojatuhansia euroja – muissa palloilulajeissa täysin eri käytäntö