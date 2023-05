HIFK hemmavinnare för första gången på 599 dagar – nickmål av Paulus Arajuuri då TPS nollades: ”Hade kunnat näta en gång till”

Länge har fansen fått vänta – men efter 599 dagar har HIFK vunnit en seriematch på hemmaplan igen. Det här handlade om mer än tre poäng, säger Paulus Arajuuri till Ruutu efter 2–0 mot TPS.

En poäng på de tre första matcherna var inte den nystart som ligadegraderade Helsingfors IFK hade hoppats få i ettan.

Men hemma mot TPS lossnade det. Säsongens första trepoängare kom med siffrorna 2–0 mot ett topptippat Åbolag – som fått en mardrömsstart på säsongen.

– Den här segern var otroligt viktig för oss. Vi hade kanske förtjänat att vinna redan tidigare under våren, och pressen hinner växa då segrarna uteblir, erkänner HIFK-kaptenen Paulus Arajuuri för Ruutu.

– I dag ville vi spela för fansen, de har väntat på en hemmaseger rätt så länge. För hela klubben, laget och supportrarna var det här en stor grej, det handlade om mer än tre poäng.

Sett till seriespel är hemmaskalpen verkligt sällsynt för kamraterna. Senaste trepoängaren i hemmaborgen kom mot AC Oulu den 11 september 2021 – för 599 dagar sedan.

Trubbigt TPS kammade noll

Just Arajuuri hörde till dagens matchvinnare. Landslagsikonen svarade för en skarvning på Mosawer Ahadis frispark precis före paus, och bollen hittade in i motståndarmålet via en touch på TPS-backen Roope Pakkanens panna.

– Visst har vi våra varianter, och det finns många bra frisparksfötter i laget. Jag hade till och med kunnat göra ett till mål i dag, ler Arajuuri.

TPS tryckte på för en kvittering under andra halvan, men utan att komma till riktigt farliga målchanser. I stället kontrade hemmalaget in 2–0 på stopptid, då Antti Ulmanen frispelade Sakari Tukiainen.

Därmed står IFK nu på samma poängsaldo som just TPS, fyra poäng. Åbolaget har bara lyckats besegra JäPS under sina fyra inledande matcher.