Ovanligt svalt för årstiden – snöskurar på många håll i dag

Snö och slask en bit in i maj är kanske inte vad de flesta av oss drömt om under den långa vintern. Under torsdagen är det ändå något vi får stå ut med i stora delar av landet.

Det ovanligt svala vädret beror på att kall luft strömmar in från norr. I landets södra delar kommer temperaturen på torsdagen som högst upp till 8 grader, men i de största delarna av landet stannar kvicksilvret under 5 grader.

Även om snöskurar förekommer är det i huvudsak uppehåll och solen kan titta fram, särskilt längs västkusten.

Högtryck till veckoslutet

Under veckoslutet drar ett högtryck in över Finland. Det innebär till en början kyligt väder, minusgrader om nätterna och under 10 grader om dagarna.

Men på söndag stiger temperaturerna en aning, och utvecklingen väntas fortsätta i början av nästa vecka.