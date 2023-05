Vega ❤️ Eurovisionen – vilken är din favorit ESC-låt och varför? Önska här!

Mitt under Eurovisionsyran bjuder Yle Vega in dig till en helkväll med Eurovisionstema. Delta i kvällen genom att berätta för oss vilket som är just ditt favoritbidrag genom tiderna!

Onsdagen den 10 maj, dagen mellan Eurovision Song Contests semifinaler, spelar Yle Vega enbart Eurovisionsbidrag från klockan 17.30 fram till 21.00.

Programledare Milli Lindberg har bjudit in Eurovisionsbubblans programledare Märta Westerlund och eurovisionsexperten och -redaktören Alexander Beijar som gäster i studion.

Sändningen går att både se och lyssna på via Yle Arenan. Det går också att chatta med oss under sändningen!

Det är du som bestämmer vilka Eurovisionslåtar vi ska spela under kvällen. Via formuläret nedan kan du önska en personlig favorit. Är det någonting speciellt i låten som gör att du gillar den? Väcker den ett minne? Eller var det helt enkelt framträdandet som gjorde att du föll för bidraget? Motivera och berätta gärna, så har vi möjlighet att läsa upp just din historia i sändningen!

Om du vill kan du också lämna dina kontaktuppgifter till oss, så kanske vi ringer upp dig i samband med programmet.