Snart kommer sådden igång på allvar i Österbotten – Ännu lite för blött i marken för att harva

I de södra delarna av landen har vårsådden inletts och i Österbotten har man fått vänta lite längre än de senaste åren med att så. Conny Ekholm hoppas ha sådden igång kring mors dag.

Jordbrukaren Conny Ekholm är 27 år gammal och bor i Sundom. Han har bedrivit eget jordbruk vid Söderfjärden sedan 2015 och under de åren har det ofta varit tidiga vårar, men så är inte fallet i år. Allt börjar dock vara förberett inför sådden, men det är ännu lite för blött i marken för att kunna harva åkrarna. Att marken är blöt den här tiden på året är enligt Ekholm inget ovanligt, de senaste årens tidiga vårar kan ha gjort att man blivit van.

– Om det inte kommer regn så tror jag att det är full fart inom en vecka med spannmålssådden och sockerbetor för de som har det, säger han.

Enligt ett pressmeddelande från Proagria är det överlag blött i markerna i hela Finland just nu. De skriver också att sådden inletts i södra Finland, men att Österbotten ligger ungefär en vecka efter normalt tidschema. Conny Ekholm, som odlar spannmål och potatis, tror att det är full fart på spannmålsfronten till mors dag den 14 maj, medan sättandet av potatisar förhoppningsvis kan påbörjas veckan efter det.

– Det blir cirka 15 hektar chipspotatis, en del stärkelsepotatis och sedan spannmål, säger han.

Bildtext Veckan efter mors dag hoppas Conny Ekholm att dessa potatisar åker ner i marken. Bild: Rasmus Karlsson / Yle potatis,jordbruk

I Österbotten kan det dock finnas tjäle kvar i marken kring skogspartierna, vilket enligt Ekholm är lite ovanligt sent. Ute på öppna fält säger dock Ekholm att det börjar vara torrt och bra i marken.

– Men det är inte någon djup tjäle, under 20 centimeter. Bara snön smälter så far nog tjälen, säger han.

Ekholm säger att de som odlar sockerbetor i Österbotten kanske börjar så dem vilken dag som helst och vad gäller till exempel ärter och bondbönor blir det också sådd om ungefär en vecka. Mot hösten hoppas Ekholm kunna skörda spannmålen i mitten augusti och ta upp potatisen i slutet av augusti eller september.

Bildtext Filip Ekholm, till vänster, hjälper sin bror Conny på jordbruket vid Söderfjärden. Bild: Rasmus Karlsson / Yle traktorer,jordbrukare

De senaste åren har tillgången och priset på gödsel varit aktuellt för bönderna. Conny Ekholm upplever att tillgången på gödsel är god nu och dessutom har priset gått ned, men han tycker att priset ännu är för högt speciellt med tanke på de låga spannmålspriserna. Sedan han började med eget jordbruk 2015 säger han att gödselpriserna dubblerats.

– Det går cirka 500 kilo gödsel per hektar mark. Om det kostade 350 euro per ton tidigare så är det nu upp emot 800 euro. Man måste spara in på andra investeringar när det är som det är nu, säger han.