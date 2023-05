Ed Sheerans Thinking Out Loud är inte som Let's Get It On

En domstol i New York har slagit fast att Ed Sheerans hit Thinking Out Loud inte är ett plagiat av Marvin Gayes sjuttiotalslåt Let's Get It On.

Juryn i en federal domstol i Manhattan konstaterade att Ed Sheerans hit Thinking Out Loud inte på ett olagligt sätt lånade element av Marvin Gayes låt Let's Get It On från 1973.

Det var den avlidne låtskrivaren Ed Townsends anhöriga som hade stämt Sheeran för plagiat. Townsend skrev Let's Get It On tillsammans med Marvin Gaye. Rättsprocessen har pågått sedan år 2017, tre år efter att Sheeran gav ut låten Thinking Out Loud.

Enligt stämningen skulle låten ha kopierat bland annat ackordföljd, rytm, harmonier, trummor och basgång från Let's Get It On, men det höll inte juryn med om, utan den accepterade Sheerans motargument att de här elementen utgör baskomponenter i musik och därför inte kan skyddas av upphovsrättslagstiftning.

Källa: Reuters, AFP