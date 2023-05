SK: HUS-anställd har snokat i ministers hälsouppgifter

En minister i Sanna Marins (SDP) regering har blivit utsatt för att någon snokat i hens hälsouppgifter. Det uppger en regeringskälla till Suomen Kuvalehti. Enligt källan informerades statsrådet om fallet förra veckan. Vem ministern som har drabbats är har SK inte kännedom om.

HUS-sammanslutningen meddelade i slutet av april om en misstänkt dataskyddskränkning och uppgav att en anställd vid HUS är misstänkt för att under flera års tid ha gjort ogrundade sökningar i patient- och befolkningsregister.

Enligt regeringskällan är den misstänkta är en person med både finskt och ryskt medborgarskap. Tidningen Maaseudun Tulevaisuus har tidigare rapporterat att en person med dubbelt ryskt och finskt medborgarskap som under flera år samlat in uppgifter på folk via HUS-sammanslutningens datorer. Skyddspolisen är inkopplad i ärendet, rapporterar SK.

HUS ansvarar för den specialiserade sjukvården i Nyland.

Källa: STT