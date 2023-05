Lejonen hade bara 14 skott på mål och förlorade mot Schweiz – Jukka Jalonen fundersam: ”Offensiven var svag, det märktes att vi bytt ut sex spelare”

Den femte deltävlingen i F1-säsongen väntar runt hörnet. Under den andra träningsrundan i Miami var Max Verstappen snabbast. Finländaren Valtteri Bottas körde in på en 14:e plats, vilket var densamma som under den första träningsrundan.

Den andra träningsrundan avbröts för en stund då Charles Leclarc körde in i en vägg. Leclarcs bil såg ut att plötsligt sluta fungera och en krock var oundviklig. Leclarc lyckades ändå sakta ner farten och hastigheten då han träffade väggen var inte överväldigande. Leclarc mår bra efter händelsen, men kunde inte fullfölja träningen.

Formel 1 fortsätter i kväll finsk tid.