Spela Eurovisionsbingo och delta i vår tvåspråkiga eurovisionschatt – vi bjuder på underhållning i hemmasoffan!

Skapa guldkant på kvällen med hjälp av vårt fantastiska Eurovisionspyssel! Missa inte heller den tvåspråkiga chatten, där du kan chatta tillsammans med eurovisionsredaktörerna Alexander Beijar och Henkka Remes.

Inför årets tävling kan vi nu erbjuda både bingobrickor och poängtabeller. Dessutom kan du också i år chatta under alla sändningar med andra likasinnade, både på finska och svenska.

Bingobrickorna hittar du här, och du kan välja om du vill ladda ner färdigt ifyllda brickor, eller tomma brickor och själv hitta på vad det ska stå i rutan.

Poängtabellen för den första semifinalen, i vilken finska Käärijä tävlar, hittar du här.

Poängtabellen för den andra semifinalen hittar du här.

Då det klarnar vilka bidrag som tävlar i finalen kommer också en finalspecifik poängtabell.

Bildtext Inga fler långtråkiga poängutdelningar eller toapaus-låtar, nu har du underhållning också för de tråkiga stunderna. Bild: Mika Hokkanen / Yle Eurovision Song Contest 2023,Eurovision,Eurovision Song Contest

Häng med andra likasinnade i chatten

I år erbjuder vi sällskap i form av en tvåspråkig chatt under alla sändningar, alltså såväl under finalen som under både tisdagens och torsdagens semifinal!

Chatten leds av Eurovisionsredaktörerna Alexander Beijar och Henkka Remes.

På tisdag och torsdag öppnar chatten strax innan sändningen från Liverpool och på lördagen redan en timme innan. Då kan du chatta och värma upp med det sista avsnittet av Eurovisionsbubblan!

Här hittar du till tisdagens chatt, som öppnar klockan 21.45.