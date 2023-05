Nya tennishallen i Hangö uppfyller alla normer – ”Det är roligt att spela här”

Invid Cuplishallen i Hangö finns en ny och ståtlig tennishall. I och med den nya hallen är faciliteterna för tennisspel i Hangö riktigt bra också vintertid.

I Hangö finns tio massabanor utomhus, fyra plexipavebanor (akrylmassa), fyra banor i Cuplis och fyra banor i den nya tennishallen.

Då Yle Västnyland besöker den nya tennishallen i Hangö är den stängd. Efter att hallen öppnades uppdagades vissa problem i golvet och de problemen har nyligen åtgärdats.

– De där färgerna som golvet målades med nu är inte särskilt hälsosamma. Därför är det bättre att vi inte tränger oss på där nu, säger Barbro Wikberg.

Hon har tränat tennisjuniorer i Hangö i årtionden och säger att den nya hallen fyller alla normer som krävs i dag av en tennishall.

– Belysningen är speciell där, omklädningsrummen är väldigt fina och underlaget är sådant som det ska vara för att kunna spela officiella matcher.

Egor Rybakov, Barbro Wikberg, Eiwin Westerholm och Molly Fredriksson i Cuplishallen i Hangö.

Juniorerna Molly Fredriksson, sju år, och Eiwin Westerholm, sex år, har redan provspelat i den nya hallen. Båda ger hallen fint betyg.

– Den är ganska bra och där är golvet bättre än i Cuplis, säger Eiwin Westerholm.

Molly Fredriksson tycker att det är roligt att spela i den nya hallen.

Fördelar i tennisgymnasiet

För Egor Rybakov, 16 år, ger den nya hallen möjligheten att träna och spela på rätt yta. Ytan på spelplanerna i Cuplishallen duger för träning, men ytan på spelplanerna där skiljer sig markant från den yta planerna runt om i landet har.

Egor Rybakov har en vass serve.

Egor Rybakov är den enda svenskspråkiga eleven i tennisgymnasiet i Hangö. Han hoppas att andra skulle nappa på möjligheten att kombinera gymnasiestudier med tennisspel.

– Redan före tennisgymnasiet startade tränade jag här i Hangö och hörde om tennislinje vid gymnasiet.

Fördelarna med att studera i tennisgymnasiet är många.

– Fyra gånger i veckan har jag morgonträningar under skoltid. På det viset får jag in flera träningspass under en vecka. Tennisspelandet ger också studiepoäng, förklarar Egor Rybakov.

Mitt mål är att bli professionell tennisspelare ― Egor Rybakov, elev på tennisgymnasiet i Hangö

Barbro Wikberg säger att tennisgymnasiet är en bra sak, inte minst för att elevantalet i gymnasiet har sjunkit år efter år.

– Det var väl för omkring tio år sedan som jag gjorde en motion i fullmäktige där jag önskade att vi skulle satsa på det här. Då var nog tanken att det skulle vara redan i högstadiet för att få bredd på det hela, säger hon.

Egor Rybakov har ett starkt forehandslag och servar också bra. Han har klara målsättningar för sin tenniskarriär.

– Mitt mål är att bli professionell tennisspelare. Efter gymnasiet ska jag försöka komma in på tenniscollege i USA, säger Rybakov som började spela tennis då han var fem år.

De två yngre tennisjuniorerna har aningen vagare framtidsplaner än Egor Rybakov.

Ingen tennis i förskolan

Molly Fredriksson och Eiwin Westerholm går i förskolan.

– Vi spelar inte tennis i förskolan, säger de litet besviket.

Båda tycker att det är väldigt roligt att spela tennis.

– Jag är ganska bra, svarar Eiwin på frågan hur bra han är på tennis.

Så ser Hangös nya tennishall ut på utsidan.

Han liksom Molly Fredriksson har spelat tennis i ett knappt år.

Deras tränare Barbro Wikberg säger att båda två är väldigt duktiga.

– Eiwin Westerholm har redan deltagit i två tävlingar. Båda två är väldigt rörliga och rör sig snabbt till bollen, berömmer tränaren.

Och visst är det spring i de unga snabba benen då de spelar tennis. Slagen sitter också bra även om bolluslingen ibland inte vill flyga dit den borde.