Mörk, dystopisk pjäs utmanar ungdomarna i Teaterskolan i Borgå

Årets ungdomspjäs av Teaterskolan i Borgå utspelar sig i en apokalyptisk värld där hoppet nästan har dött. Ungdomarna själva ville spela något annat än komedi i år.

Scenen i Kulturhuset Grand är täckt av söndriga tidningar och på scenen står några av karaktärerna och gräver gravar. Efterfrågan av platser att begrava människor är stor i pjäsen Allt som lever här dör.

Bildtext Lee (William Tallberg) och Sam (Sebastian Blomqvist) gräver gravar i hopp om att få pengar så att de kan åka iväg, bort från samhället. Bild: Malin Valtonen / Yle Kulturhuset Grand,Borgå,teaterkonst,skådespel,ungdomar

Vårens pjäs av teaterskolans ungdomsgrupp är mörk historia – precis så som ungdomarna ville ha det.

– De sa redan i fjol att de vill spela något som inte är komedi. Och så påminde de mig i år att de vill spela något tungt och allvarligt, berättar teaterskolans ledare Miro Jerohin.

Teaterskolans ungdomar ville testa något annat än komedi – visar nu dystopisk pjäs på Kulturhuset Grand i Borgå 6:15

Mer utmanande

Rasmus Pitkänen sitter ensam på scenen när pjäsen börjar. Han spelar en namnlös, lite mystisk kille vars historia blir tydligare i takt med att pjäsen går framåt.

Pitkänen tycker att det är roligt att spela teater, det spelar ingen roll vad det är för roll han har. Men visst är det lite mera utmanande att spela i en pjäs som inte är en komedi.

– Jag är inte den bästa på att ha en seriös min hela tiden, säger Rasmus Pitkänen.

Bildtext Det är roligt att spela teater tycker de här gruppmedlemmarna. Från vänster Sebastian Blomqvist, Rasmus Pitkänen, Aron Gustafsson och William Tallberg. Bild: Malin Valtonen / Yle Kulturhuset Grand,Borgå,teaterkonst,skådespel,ungdomar

Det är annorlunda att spela en pjäs där man inte bara kan försöka vara rolig, inflikar William Tallberg. Hans rollfigur heter Lee och han är ledaren för gruppen av ungdomar på scen.

– Det kan vara lite svårt att tänka som karaktären. Man ska komma ihåg replikerna, och att man inte bara säger dem, säger Tallberg.

The Last of Us-vibbar

Allt som lever här dör utspelar sig i en slags apokalyptisk värld där hoppet är nervridet till ett minimi. Bussarna och flygen har slutat gå, det är ont om mat och vattnet är ransonerat.

Pjäsen är skriven av den svenska dramatikern Emma Broström för över tio år sedan. Trots det känns den kusligt aktuell då den tangerar samma ämnen som en av årets mest hyllade tv-serier, The Last of Us.

– Pjäsens budskap är väl att man ska hålla ihop och inte låta andra gå vilse även om allt annat gått åt skogen, säger Sebastian Blomqvist som spelar Sam som lider av epilepsi.

Inga nybörjare

Ingen på scenen är en nybörjare, utan de har alla gått i teaterskolan i åtminstone några år. Mest erfarenhet har Aron Gustafsson som varit med i sex år.

Gustafsson säger sig gilla att uppträda och underhålla. I just den här pjäsen gestaltar han karaktären Malen, en person som blivit utkastad av samhället.

Teaterskolans ledare Miro Jerohin berättar att ungdomarna i år har fått lära sig mycket om psykologisk realism. Att komma in i en rolls själsliv och sedan spela ut det.

– Att verkligen skapa en människa på scenen på en annan nivå än tidigare, eftersom pjäsen kräver det, berättar Jerohin.

Bildtext Miro Jerohin leder Teaterskolan i Borgå, som haft fler elever i år än de senaste två åren. Teaterskolans föreställningar i skolor i fjol har lockat med fler i verksamheten. Bild: Malin Valtonen / Yle Kulturhuset Grand,Borgå,teaterkonst,skådespel,ungdomar

Sebastian Blomqvist upplever att han fått en bredare uppfattning om teater under det gångna året i teaterskolan.

– Man har kanske lärt sig att fast det är teater så behöver det inte vara något roligt. Det kan också få människor att tänka, säger han.

Ungdomarna ger en enda föreställning av Allt som lever här dör. Den visas på Kulturhuset Grand i Borgå måndag 15 maj klockan 19.

Föreställningen är gratis och lämpar sig för personer som är 12 år och äldre.