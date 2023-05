Mika skippar flyget då han åker på semester: "Att flyga för att ligga på stranden, det har vi lämnat"

Många säger att miljöaspekten är viktig, men få prutar ändå på semesterresan. Resebranschen tror att det blir en livlig sommar och jobbar för mindre klimatavtryck.

Lokaltåget via Dickursby åker in under Helsingfors-Vanda flygplats och stannar på flygplatsens station. Resenärer stiger av och på. Vart man än vänder sig är det stort, nytt och påkostat.

Helsingforsaren Mika Westerlund ska inte ut och flyga. Han besöker flygplatsen av kuriosa, på inbjudan av Svenska Yles reporter. Westerlund har inte varit här på ett antal år och noterar att terminalområdet har byggts om.

– Det här stället känner jag igen, men att komma hit var ju lite annorlunda, säger han då vi ser säkerhetskontrollen.

Westerlund har valt att avstå från rekreationsflygandet. Det har inte heller blivit arbetsresor eller andra resor som krävt flygande på länge. Orsaken är de stora utsläppen som flygtrafiken genererar.

– Att flyga för att bara ligga på stranden någonstans, det har vi lämnat. Jag vill inte höja mitt kolfotspår, säger han.

Förändringen är lättare för de yngre generationerna

Flygandet ses ofta som en naturlig del av den västerländska livsstilen. Frågan är ändå hur nödvändigt det är att flyga då man till exempel ska på semesterresa. Westerlund berättar att hans familj nog reser, men då tar de tåget eller något annat fortskaffningsmedel.

De flesta vet att flygtrafiken genererar utsläpp, men det är svårt att komma ifrån gamla vanor. Förändring tar tid och det är viktigt att var och en själv kommer till insikt.

– Det sker en generation åt gången. Den nya generationen gör de här förändringarna mer naturligt, säger Westerlund.

Medan vi iakttar verksamheten på flygplatsen kommer Westerlund igång på allvar med att tala om vad den enskilda medborgaren kan göra för miljön. Han rekommenderar Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras webbsajt, där man kan räkna ut sitt kolfotspår.

Westerlund har själv köpt inhemsk skog via Stiftelsen för naturarvet, vilket han varmt rekommenderar.

Ivern att resa håller i sig efter coronaviruspandemin

Många säger att miljöaspekten är viktig för dem, men frågan är hur mycket det påverkar valet av resmål och resornas antal. Finländarnas vanor har inte ändrat nämnvärt efter coronaviruspandemin, visar Statistikcentralens jämförelser.

Det råder stor iver att resa efter coronaviruspandemin, rapporterar de största resebyråerna.

– Reservationsläget är mycket bra och vi ligger klart före i försäljningen jämfört med i fjol somras. Vi strävar efter att hela tiden öka kapaciteten för att möta efterfrågan, säger kommunikationschef Mari Kanerva vid Finnair och Aurinkomatkat.

Kanerva säger att Grekland är ett populärt resmål just nu. Italien och Kroatien väcker också stort intresse i sommar. New York i USA och Tokyo i Japan är populära fjärrmål.

Enligt Mari Kanerva har kundernas miljömedvetenhet ökat. De flesta tänker på val som görs på orten dit de reser. Resenärerna erbjuds till exempel miljöcertifierade hotell.

– Kunderna lägger ofta märke till samma saker som i sin vardag hemma. De vill veta hurudana återvinningsmöjligheterna är, hur ofta handdukarna byts ut och ifall luftkonditioneringen kunde skruvas ned, säger Kanerva.

USA är en växande marknad för Finland

Jämfört med år 2019 släpar Finland efter i antalet flygbokningar, visar Visit Finlands uppgifter. Siffrorna är visserligen svåra att jämföra då Asientrafiken försvårades på grund av Rysslands krig mot Ukraina.

USA är en växande marknad, berättar Susanne Heikkinen, som är analytiker vid Visit Finland och Business Finland. Från Tyskland reser färre till Finland, men det kan delvis bero på att arbetsresor har ersatts av webbmöten.

– Det återstår att se om miljömedvetenheten leder till färre veckoslutsresor och att folk oftare stannar i en vecka. Det är bättre ur hållbarhetssynvinkel, säger Heikkinen.

Flygtrafiken är ett tveeggat svärd för den inhemska turism- och restaurangbranschen, som ser fram emot en god säsong. De flesta vet att flygtrafiken inte är speciellt miljövänlig, men det är svårt att ta sig till Finland på andra sätt.

– Om vi inte har flygrutter till Finland så har vi heller inga utländska turister här, säger verkställande direktör Timo Lappi vid Turism- och restaurangförbundet Mara.

Lahtis och Tammerfors är värda att besöka

På lång sikt tror Timo Lappi att flyget som transportmedel blir mer miljövänligt. Just nu kan branschen satsa på att vara så miljövänlig som möjlig i sin egen verksamhet. Det är förstås också lättare att resa inom landet och till närområden utan att flyga.

– Vi har investerat mycket i vindkraften och solkraften. Vi har också rent vatten och många av våra medlemsföretag har undertecknat Motivas energieffektivitetsavtal för näringslivet, räknar Lappi upp.

Mika Westerlund berättar att hans familj ska resa i Baltikum i sommar. Det sker med tåg eller buss. I något skede planerar de också en tågresa till Europa.

– Jag har också tagit som projekt att allmänbilda mig själv och lära känna de inhemska städerna. I vintras reste vi till Lahtis och vi har varit i Tammerfors, skrattar Westerlund.