Toalettbesök, prins Harry och olydiga barn – kröningsrapporteringens floppar och toppar

Medan Storbritanniens kung Charles III vilar ut på godset Sandringham efter kröningen i lördags tar vi en titt på vad den brittiska pressen tagit fasta på i sin rapportering.

En hel del spaltmeter hade inför kröningen gått åt till att spekulera kring prins Harrys deltagande eller icke-deltagande i kröningen.

Sedan klarnade det att han skulle delta, men utan hustrun Meghan, och när det äntligen var dags för kröningen visade det sig att hans närvaro var precis det: Han var närvarande och inget mer.

Bildtext Prins Harry gjorde en blixtvisit i England för att närvara vid kröningen och placerades i kyrkan på samma rad som sina kusiner, den höggravida prinsessan Eugenie och hennes äldre syster prinsessan Beatrice (längst till vänster). Bild: STELLA Pictures / Splash News Prins Harry, hertig av Sussex,Prinsessan Beatrice Av York,Prinsessan Eugenie Av York,Storbritanniens kungliga familj,kröningar,Westminster Abbey

I motsats till storebror prins William, prins av Wales och tronarvinge, hade prins Harry, hertig av Sussex, ingen uppgift alls under kröningsceremonin.

Men den brittiska pressen bevakade honom som en hök.

Efter kröningen ska han ha anlänt till flygplatsen Heathrow med medaljerna fortfarande på bröstet. Fast The Telegraph rapporterar att han gjorde en avstickare till Buckingham Palace först ”av logistiska skäl”.

Toalettlogistik

Den logistisk som på förhand – och säkert i många samtal under kröningen – väckte uppmärksamhet var hur kröningsgästerna skulle klara av ett par timmars väntan i kyrkan och därefter hålla ut hela kröningsgudstjänsten, alltså ytterligare ett par timmar.

Onlinetidningen The Independent rapporterar att man efter drottning Elizabeth II:s kröning 1953 upptäckte ”oroväckande mängder” urin och avföring under de byggnadsställningar som höll upp de läktare som gjorde det möjligt att få in 8 000 gäster i kyrkan den gången, jämfört med lördagens 2 000.

Bildtext Som kungligheter hade kronprinsessan Victoria och kung Carl XVI Gustaf av Sverige det lite lättare med toalettlogistiken: De behövde inte anlända förrän strax före kröningsgudstjänsten skulle börja. Bild: Jeff Spicer / Getty Images Charles III,kröningar,kungar,Prins Charles,London,Storbritannien,Camilla, hertiginna av Cornwall

Utan läktare och med närmaste toalett enligt uppgift 600 meter från kyrkan låg åtminstone en del av Charles III:s gäster i hårdträning för att klara kröningen.

Komikern Adam Hills, som tillsammans med musikern Nick Cave representerade Australien i lördags, uppgav inför kröningen att han övade på att dricka så lite som möjligt för att klara över fem timmar utan toalettbesök.

Kronprinsen försenad

Prins Harry var inte den enda som hårdbevakades under kröningen. Inte ens kungen själv undgick granskningen.

När kungen satt i vagnen utanför Westminster Abbey inför kröningen och ingenting hände rapporterar The Times att man av kungens läppar ska ha kunnat läsa att han sa: ”Vi är aldrig i rätt tid, alltid är det någonting.”

”Någonting” den här gången var uppenbarligen att prinsparet av Wales med sina två yngre barn var försenade.

Enligt The Times ska prinsfamiljens bil ha ”susat förbi” ett antal vittnen. Klart är i alla fall att den anlände till kyrkan först efter kungen – fast prinsen av Wales som tronarvinge borde ha varit på plats före sin far.

Kungen kunde alltså inte stiga ur Diamond Jubilee State Coach-vagnen förrän prins William och prinsessan Catherine med barnen hade tagit sig in i kyrkan.

Bildtext Enligt The Times var det sannolikt att prins Louis (i mitten) bråkade inför starten till Westminster Abbey som gjorde att prinsparet försenade sig. Bild: BACKGRID Storbritanniens kungliga familj,Prinsessan Charlotte av Cambridge,Prins Louis av Cambridge,Catherine, hertiginna av Cambridge,kröningar,Prins Charles

Penny var kröningens Pippa

Men det var förstås inte bara kungligheter som intresserade under kröningen.

Ukrainas första dam Olena Zelenska fick beröm för sin duvgråa kappa och matchande klänning.

Bildtext Ukraina representerades av Olena Zelenska och premiärminister Denys Sjmyhal. Bild: Andrew Milligan / AFP Charles III,kröningar,kungar,Prins Charles,London,Storbritannien,Olena Zelenska,Denys Sjmyhal

De flesta var ändå överens om att Penny Mordaunt, lordpresident och ordförande i kronrådet med uppgift att stå och hålla i ett svärd under största delen av kröningen, var den som stal showen.

Enligt The Guardian – en tidning som varken är rojalistisk eller konservativ – var Penny Mordaunt kröningens Pippa Middleton.

Det är förstås en hänvisning till att prinsessan Catherines syster Pippa väckte stor uppmärksamhet under prins Williams och Catherines bröllop för tolv år sedan.

Bildtext Penny Mordaunt bär Offertoriesvärdet på väg ut ur kröningskyrkan. Bredvid kung Charles III står Michael Beasley, biskop av Bath och Wells. Bild: BACKGRID Storbritanniens kungliga familj,Penny Mordaunt,Prins Charles,Westminster Abbey,kröningar,svärd

The Telegraph, som i sin tur är både rojalistisk och konservativ, var förstås också imponerad av Mordaunt, som till vardags sitter i underhuset som representant för Tories.

Tidningen tyckte rent av att hon ”påminde om en ambassadör för en fjärran galax”.

Tungt svärd ger tyngd

Statssvärdet, det svärd hon bar i början av kröningen, väger hela 3,6 kilogram. Penny Mordaunt lär ha övat i veckor för att fysiskt gå i land med uppgiften.

The Guardian rapporterar att Mordaunt bar Statssvärdet i hela 51 minuter, för att sedan få bära Offertoriesvärdet ut ur kyrkan – och att hon efter den bedriften har höjt sin profil så mycket att hon tippas vara en av Rishi Sunaks framtida utmanare för premiärministerposten.

Bildtext Prinsessan Charlotte vinkar till de församlade folkmassorna som jublade i regnet efter kröningen. Hon och mamma Catherine hade matchande klänningar och smycken i håret. Bild: Shutterstock/All Over Press Storbritanniens kungliga familj,Prinsessan Charlotte av Cambridge

Att kröningsdagen var regnig verkade inte störa någon.

”Amerikaner kanske skapar historia genom att fara till månen. Vi gör det genom att komma hem – till oss själva, till våra traditioner”, konstaterade The Telegraph.

”Senare stod kungafamiljen på balkongen på slottet och vinkade medan det regnade.”

Det var så brittiskt det kunde bli.

Bildtext Kung Charles III och drottning Camilla tillsammans med de aktiva medlemmarna av kungliga familjen. Längst till vänster ses tre av drottning Elizabeth II:s generation, kusinen hertigen av Kent tillsammans med hertigparet av Gloucester. Till vänster om kungen står Tim Laurence och hans fru prinsessan Anne. Till höger om drottning Camilla står prinsparet av Wales, alltså William och Catherine. Längst till höger står hertigparet av Edinburgh, Sophie och Edward, och stöder prinsessan Alexandra, som också är en av drottning Elizabeths kusiner. Bild: Hugo Burnand/Royal Household/Shutterstock/All Over Press Storbritanniens kungliga familj,Prins Charles,Camilla, hertiginna av Cornwall,kröningar

Källa: The Guardian, The Times, The Telegraph, The Independent