Andra sommaren med nya ägare i Strömfors bruk i Lovisa – nu satsas det på flera restauranger och verksamhet året runt

Det finns planer för en stugby med ett tiotal fritidsstugor på området och lyxiglor vid ån. Som bäst byggs en festlokal med plats för 150 och en ny restaurang.

Män i gula arbetsrockar spikar och sågar, en grävmaskin flyttar jordmassor vid stranden och en lastbil kör upp på bron vid Brukskvarnen och lastar av både virke och isoleringsmaterial. Det är många olika jobb på gång i anrika Strömfors bruk den här förmiddagen i början av maj.

Turistsäsongen är ännu inte igång utan väntar på sommaren och bostadsmässan i Lovisa för att riktigt slå ut i blom. Men under vårhelgerna kan man få både mat, dryck och naturupplevelser på området. En del av de små butikerna slår också upp sina dörrar sporadiskt och hotellet erbjudar sängplats för den som vill stanna över natten.

För ett och ett halvt år sedan fick Strömfors bruk nya ägare och nu verkställer de sina visioner. Just nu satsar de på Nedre smedjan och där pågår bygget av en festlokal, en restaurang och en stor uteservering.

Som bäst bygger de nya ägarna en uteservering med åutsikt mellan Brukskvarnen (till vänster) och Nedre smedjan.

Aleksi Uusitalo är verkställande direktör för företaget Strömforsin yrityspuisto som köpte en stor del av fastigheterna i Strömfors bruk av Lovisa stad. Han tittar ut över byggarbetsplatserna och skrattar.

– Det här är nog ett projekt som aldrig blir helt klart, men vi tar ett år i taget.

Det här året har företaget satsat hundratusentals euro på planering och renovering. Den exakta summan vill Uusitalo inte uppge.

Vi träffar Uusitalo i den gamla Brukskvarnen som nuförtiden är en restaurang med ny ägare. Med på träffen är restaurangägare Niina Utter och Uusitalos högra hand, Päivi Muurikainen. Muurikainen har ansvar för att utveckla företagsverksamheten på området.

Aleksi Uusitalos familj har haft företagsverksamhet på området i sju år och under årens lopp har Uusitalo snappat upp vad som fungerar och vilka förändringar som behövs. Han har också regelbunden kontakt med företagarna, företagarföreningen och kommunen.

Han är nöjd med samarbetet med Borgå museum.

– Jag trodde att vi skulle få diskutera mera med museerna vad gäller restaureringen av de gamla byggnaderna, men det har gått ganska fort att komma överens.

När något ska renoveras och planeras på det över 400 år gamla bruksområdet är Borgå museum involverat, likaså Lovisa stad. Till exempel var en arkeolog med då öppningen i den tjocka tegelväggen i nedre smedjan breddades och gjordes om till utgång.

När gluggen i Nedre smedjan öppnades var en arkeolog på plats för att leta efter spår från gamla tider. Nu ska öppningen fungera som dörr mellan den nya restaurangen och terrassen.

Alisa vill kunna ha butiken öppen året runt

Alisa Laakso hoppas på ett levande Strömfors bruk året runt. Hon jobbar i sin mammas butik i ena änden av Nedre smedjan och hon kommer ut på den soliga trappan för att värma sig lite.

– Det blir så kallt där inne i stenhuset när jag sitter och läser min bok, så nu behöver jag lite sol, säger hon.

Laakso säljer allt från schampo till vykort, bland annat produkter som smitts av den lokala smeden.

Alisa Laakso vill gärna hålla sin butik öppen året runt.

Laakso har hållit stängt bara två månader i år, januari och februari. Annars håller hon öppet de flesta dagar i veckan.

Idag har det inte varit någon rusning direkt, men under vanliga vårhelger brukar 20–30 kunder titta in per dag.

– Och på sommaren och då det ordnas något evenemang är det förstås full rulle, säger hon.

Alisa Laakso gillar att Strömfors bruk väcks till liv igen. Själv har hon inte så mycket kontakt med den nya ägaren, men som butiksinnehavare tycker hon det är bra att någon försöker få fart på verksamheten året om. Hon säger också att det är bra att det byggs offentliga toaletter och att de gamla husen renoveras så de inte förfaller.

Så lokalt som möjligt

Så lokalt som möjligt, är andan när nya Strömfors bruk hittar sin form.

När Strömforsin yrityspuisto låter utföra arbeten på området ska entreprenörerna gärna vara lokala. Det finns också rum för flera lokala företagare och hantverkare att etablera sig på området.

Niina Utter är restaurangföretagare och ny ordförande för företagarföreningen i trakten, Vireä Strömfors. Hon berättar att hon här på området sysselsätter åtta ukrainare som bor i trakten. De jobbar som servitriser, städare och hjälpkockar.

Nästa vecka kommer en glasskiosk till bruket och i den ska unga från orten erbjudas jobb.

Niina Utter är restaurangföretagare och ny ordförande för företagarföreningen i trakten, Vireä Strömfors. Hon driver också restaurang Mylly i gamla Brukskvarnen.

Utter ser fram emot att kunna ordna olika slags evenemang i festlokalen som håller på att födas i Nedre smedjan invid ån. Hon planerar för bröllop, födelsedagsfester, företagsmiddagar och gaming-evenemang. Den första stora gruppen gäster kommer i september.

– Jag ser också fram emot sommarens program! Det blir levande musik varje vecka, berättar hon.

Strömfors bruk bjuder också på sommarteater i år. En teatergrupp från Kouvola ska sätta upp en pjäs som visas flera gånger under sommaren.

Området och byggnaderna i Strömfors bruk är under Museiverkets beskydd.

Förutom byggarbetena som pågår kring restaurang Mylly och Nedre smedjan är det en lugn tisdag på bruksområdet. En kvinna går förbi med två hundar, en äldre herre kommer förbi på cykel, men överlag är det stilla.

Vid Alisa Laaksos butik, utanför Nedre smedjan, stöter vi på några män som jobbar med byggarbeten på området. Just nu har de en kaffe- och smörgåspaus. Den ena berättar att han är vvs-montör och bor i en närliggande by, den andra är timmerman och också han bor bara några kilometer bort.

De är här eftersom de inte har andra stora projekt på gång just nu. Men för alla ortsbor har det inte varit möjligt att kasta sig in i ett projekt på kort varsel, säger de. Många har stora projekt på gång på andra håll och kan inte lösgöra sig bara så där.

Här, snett bakom Stallet och Ladugården (till höger om Stallet), ska ett stugområde med ett tiotal fritidsstugor på 50 m2 snart växa fram.

Mera arbetskraft kommer att behövas på bruksområdet inom kort.

De nya ägarna vill gärna att besökare ska kunna äta, sova och uppleva Strömfors bruk året runt. Vid ån planerar Strömforsin yrityspuisto lyxinkvartering i form av iglor vid ån och bakom Stallet och Ladugården ska ett stugområde med ett tiotal fritidsstugor snart växa fram.

Strömfors bruk är ett av de äldsta järnbruken i Finland. Området och byggnaderna är under Museiverkets beskydd.