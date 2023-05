Diplomatyrket är mer än glamour, fester och champagne – Nicola Clase och Stefan Lindström berättar om livet på ambassaderna

Ett möte som Nicola Clase aldrig glömmer var med Arnold Schwarzenegger, filmstjärna och dåvarande guvernör i Kalifornien.

– Han var ju mycket intresserad av miljöfrågor, och då kommer jag ihåg att vi hade några svenska journalister med oss, och dom blev så fascinerade av honom. De fick möjlighet att ställa en fråga till honom efter hans möte med den svenska statsministern. Journalisterna hade gjort upp på förhand om vem som skulle få ställa frågan, och den var såklart jätteviktig. Så därför blev det ett antiklimax då journalisten frågade ”how do you like Sweden? och Schwarzenegger svarade ”I like Sweden very much”. Det kanske inte riktigt var det som var tanken med frågan, skrattar Clase.