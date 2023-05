Åklagaren: Det misstänkta gatugänget i Nordsjö hotar vittnen och förnekar gängets existens

I ett par år har ett gatugäng som bedriver droghandel och våldsam indrivning av skulder varit verksamt i Nordsjö i Helsingfors. Gatugängets symboler och misstänkta brott syns i musikvideor, misstänker polisen.

Behandlingen av ärendet inleddes i början av veckan i Helsingfors tingsrätt. Samtidigt blev polisens förundersökning delvis offentlig.

Under år 2021 började polisen få tips om gänget. Gänget använde koden RK-98, som hänvisar till Vandrargatan (på finska Retkeilijänkatu) och ett postnummer i Nordsjö.

Lördagen den 1 oktober 2020 fick polisen ett larm om skottlossning kring Stagvägen i Rastböle. Flera skott hade hörts i området. Väl på plats stötte polisen på en man i 20-årsåldern som blivit skjuten i foten.

Han berättade att han hade hamnat i bråk om en cigarett med två män. Ett slagsmål hade uppstått och tillslut hade en av männen dragit fram en pistol och skjutit.

Han siktade neråt och träffade offret i fotleden. Mannen hade sedan siktat högre upp, mot överkroppen, men kulorna hade missat. Offret sade att männen hade ropat namnet på gruppen RK-98 under bråket.

Polisen trodde inte på att bråket handlade om cigaretter, utan misstänkte att det var relaterat till indrivning av skulder.

Polisen kom sedan flera brott på spåren, som påminde om skjutningen på Stagvägen.

Enligt polisen och åklagaren har gatugänget i Nordsjö försökt få tag på pengar genom att hota med våld för att driva in skulder, även påhittade sådana.

Två män åtalas för försök till dråp i samband med skjutningen på Stagvägen. Åtalet behandlades i rätten torsdag.

Enligt polisen är en av de män som åtalas för försök till dråp ledare för gatugänget. I gänget ingår också mannens bror.

Ledaren är en 24-årig man, som enligt polisens misstankar har uppmuntrat andra gängmedlemmar att hota och utpressa vittnen. Inte ens hans häktning hindrade honom från att fortsätta styra gänget.

Då han satt i ett polishäkte ska han enligt förundersökningen också ha skrivit ”RK gang we run the east on foenem” på väggen.

Fritt översatt betyder det att RK-gänget bestämmer i den östra delen av Helsingfors.

Då polisen genomsökte hans telefon fann de att bokstäverna RK hade sparats i kontaktuppgifterna för 12 olika personer.

Bland annat utgående från de kontaktuppgifterna misstänker polisen att RK- eller RK-98-gruppen består av 15-30 personer. Enligt polisen är medlemmarna män i åldrarna 18-29 år.

Gatugängens metoder liknar varandra

De brott som nu behandlas i rätten är inte relaterade till den brottshärva som ett gatugäng lett av rapparen Milan Jaff gjort sig skyldiga till. Däremot finns likheter i gatugängens tillvägagångssätt.

Polisen misstänker att gänget i Nordsjö rappar om sina brott. En rappare som har lagt upp videor på YouTube misstänks för att ha refererat till brott i sina texter.

Polisen misstänker att den man som tros vara ledaren för gänget under har bett rapparen att ta bort gängsymboler från videorna och de sociala medierna.

Gängledaren misstänks också ha involverat offrens familjemedlemmar i skulden.

Polisen misstänker att mannen rånade den yngre brodern till en man som var skyldig honom pengar under pistolhot i Kaisaniemi i Helsingfors i oktober 2022.

Man misstänker att skuldindrivningen så småningom ledde till att ledaren började planera att skjuta den skuldsatta mannens lillebror.

Planerna avslöjades i samband med att polisen avlyssnade den misstänktes telefonsamtal. I ett telefonsamtal från fängelset säger den misstänkte mannen till en annan man att han svär på sin mors namn att han kommer att öppna eld mot offret när han släpps ut ur fängelset.

Gängledaren misstänks för dråpförsök, försök till grov utpressning, grovt rån och förberedelse av brott mot liv och hälsa. Han har dömts för flera brott förut. Han har bland annat dömts för den skottlossning som skedde utanför Mc Donald's i Nordsjö i juni 2022.

Hot skrämmer offer och vittnen

Enligt polisen och åklagaren har de misstänkta och vittnena varit motvilliga till att diskutera händelseförloppet, vilket har gjort det svårt att lösa brottet.

Polisen misstänker att gängmedlemmarna har hotat vittnen och offer. Enligt polisen de som förhörts under förundersökningen varit rädda. De har sagt att deras säkerhet skulle vara i fara om de svarar på frågor.

Också i september 2021 vägrade en man som utsattes för ett misstänkt grovt rån i Nordsjö att berätta för polisen vad som hänt.

Mannen berättade för polisen att han redan hade gjort en överenskommelse med de misstänkta.

Sammanlagt är 18 personer åtalade i den pågående rättegången. De åtalade förnekar gängets existens och brottsanklagelserna.

