Bara en av fem experter inom teknikbranschen är kvinna – ny avhandling vill ta reda på varför

I decennier har man försökt locka fler kvinnor till teknikbranschen, men fortfarande är könsskillnaderna betydande och diskriminering mot kvinnor är ett stort problem.

Den vanligaste förklaringen till varför det finns så få kvinnor inom teknikbranschen brukar vara att kvinnor inte är intresserade av teknik.

Men det är inte brist på intresse som är problemet, utan att teknikbranschen är uppbyggd enligt maskulina normer.

– Inom teknikbranschen finns det starka maskulina kulturer där man föredrar maskulina beteenden som gynnar män. En kvinna måste alltid bevisa att hon är kompetent och kapabel att göra bra ifrån sig inom en bransch som är gjord för män, säger Susanna Bairoh, doktorand och forskningschef på TEK (Teknikens akademiker).

Bairoh har själv jobbat inom teknikbranschen i över 30 år och märkte på flera av sina arbetsplatser att det jobbade få kvinnor där.

Nu disputerar hon vid Svenska handelshögskolan i ämnet företagsledning och organisation med en avhandling om varför kvinnor fortfarande är i minoritet inom teknikbranschen.

Bildtext Enligt Susanna Bairoh förtjänar samhället bättre teknik och det kräver mera mångfald inom teknikbranschen. Bild: Helena Hagberg / TEK teknik,forskare,Svenska handelshögskolan

I sin avhandling har Bairoh undersökt karriärutvecklingen för kvinnor och män i Finland under olika stadier.

Det handlar om könsfördelningen bland dem som söker in på olika teknikutbildningar, förväntningar hos nyutexaminerade ingenjörer, diskriminering i arbetslivet och slutligen vem som får chefsjobb.

– I de här olika stadierna syns tydliga skillnader mellan kvinnor och män, säger Bairoh.

Samtidigt finns det också skillnader mellan olika teknikområden, till exempel är det en jämnare könsfördelning inom bland annat arkitektur, kemiteknik och miljövetenskap.

”Givet att killarna ska vara här”

Förstaårsstuderanden Veronica Winquist studerar kemiteknik på Aalto-universitetet och på hennes linje är könsfördelningen rätt jämn. Hon har precis fått sitt första sommarjobb inom sin bransch och på avdelningen hon jobbar i är hon däremot ensam kvinna.

– Jag anser att jag måste visa att jag klarar av jobbet lika bra som mina manliga kollegor. Det kanske går att jämföra med kvinnor som gör frivillig militärtjänstgöring där de måste bevisa att de är tuffa och klarar sig.

Stella Bruncrona går också första året på Aalto-universitetet och studerar energi- och maskinteknik. Där är kvinnorna i minoritet, berättar hon.

– Det är givet att killarna ska vara här. Männen är klart i majoritet. Man märker det på campus och också bland föreläsarna. Jag tror jag bara gått en enda kurs med en kvinnlig föreläsare. Man märker det också socialt och att man anpassar sin personlighet lite till den grabbiga stämningen, säger Bruncrona.

Bildtext ”Speciellt äldre generationer kan anse det vara udda att kvinnor är teknikintresserade”, säger Veronica Winquist (till höger) som studerar på Aalto-universitetet tillsammans med Stella Bruncrona (till vänster). Bild: Hans Peter Dhuy / Yle Aalto-universitetet,studerande,teknik

En duktig kvinna ses som undantag

Bairoh poängterar i sin avhandling att personer inte utvecklar ett intresse för att studera eller jobba inom teknik (eller närmare bestämt STEM, som syftar till naturvetenskap, ingenjörsvetenskap, teknik och matematik) i ett vakuum. Teknikintresset utvecklas tvärtom i samverkan med olika rådande normer och stereotyper.

– Det råder fortfarande en stark uppfattning om att män och teknik hör ihop och att män har både ett medfött intresse och kunnande inom teknik och matematik, medan kvinnor inte har det. En kvinna som är duktig på matematik ses snarare som ett undantag, säger Bairoh.

Enligt Bairoh beror det på fördomar och stereotyper som förstärker bilden av att män har en överlägsen kompetens inom matematik och teknik.

– För att åstadkomma förändring inom teknikbranschen måste man gå till botten med varför det fortfarande finns en uppfattning om att män, teknik och matematik är en mer naturlig kombination än kvinnor, teknik och matematik.

Kvinnor har generellt också en lägre tilltro till sin egen förmåga inom matematik och teknik, vilket i sin tur leder till att de ofta är mindre intresserade av att börja studera eller jobba inom STEM.

”Trodde inte du som kvinna kunde hjälpa mig”

Johanna Toikkanen har arbetat inom teknikbranschen sedan slutet av 1990-talet och beskriver det som en inspirerande och spännande bransch där sammanhållningen är god.

– Arbetsplatsen är ett samhälle i miniatyr. I samhället finns det olika fördomar kvar trots att vi tror att vi har kommit över dem för hundra år sedan. Så det kan finnas fördomar i vilken som helst firma, bransch eller arbetsgemenskap, säger Toikkanen som sedan några år tillbaka arbetar med teknisk ledning på företaget Airbus i huvudstadsregionen.

Hon har under sin karriär inte blivit utsatt för diskriminering. Men hon minns en fördom som hon stötte på under sina första år i arbetslivet då hon arbetade med IT-support.

– Jag hjälpte folk som ringde om problem med sina datorer och internetuppkopplingar. Det hände att någon i slutet av samtalet kunde säga ”tack, jag trodde inte jag skulle få en lösning på mitt problem för att jag hörde att du är en kvinna. Men jag hade fel och jag ber om ursäkt”.

Det här jobbet bidrog till att hon ville stanna kvar i teknikbranschen, berättar Toikkanen.

– Jag tyckte det var otroligt att någon sade så där. För jag tänkte att det inte var mitt fel på något sätt utan det var personens fördom som nu hade rättats till. Personen hade lärt sig något nytt. Det var en fin känsla.

Bildtext Inom teknikbranschen ordnas det evenemang och aktiviteter som är riktade till kvinnor där man kan få stöd och inspireras av varandra. Sådana forum är viktiga, anser Johanna Toikkanen. Bild: Privat teknik,expert

Försökt locka kvinnor

Ända sedan 1980-talet har det gjorts olika försök för att locka fler tjejer och kvinnor till teknikbranschen i Finland. Men antalet kvinnor som tar en teknisk examen har bara ökat marginellt de senaste åren.

Antalet kvinnor som söker sig till tekniska utbildningar har ökat sakta men säkert under de senaste årtiondena. År 2019 var cirka en tredjedel av de nya studerandena på finländska universitet kvinnor.

Bland initiativen som tagits för att öka antalet kvinnor finns det mer och mindre lyckade försök, berättar Bairoh.

– Ett sämre exempel på hur man försöker locka kvinnor till teknikbranschen är när man låser fast sig i stereotypa uppfattningar om vad som intresserar män respektive kvinnor.

– Till exempel om man försöker marknadsföra kemiteknik till kvinnor genom att säga att där får man utveckla nya nagellack – det kommer inte nödvändigtvis locka alla kvinnor. Det är bättre om man bara öppnar upp allt spännande som kan göras inom tekniken.

Man behöver inte ha hållit på med kodning sedan man var tre år gammal för att klara sig inom it-branschen ― Susanna Bairoh, doktorand och forskningschef på TEK

Ett fungerande exempel har varit kodningsprogrammet Mimmit koodaa.

– De har lyckats engagera kvinnor och visa att kodning inte är något särskilt, att man inte behöver ha hållit på med kodning sedan man var tre år gammal för att man ska klara sig inom it-branschen.

Bairoh efterlyser överlag mera mångfald inom teknikbranschen.

– Vi behöver bättre teknik, särskilt med tanke på de utmaningar vi står inför på grund av klimatförändringarna. I och med den gröna omställningen behöver vi mer kunnande både inom teknik och inom ingenjörskap. Det är viktigt att tekniken är likvärdig och planerad av olika slags människor för det finns så många dåliga exempel på hur teknik blir om den är framtagen av för likadana människor.

Susanna Bairoh disputerar fredagen den 12 maj på Svenska handelshögskolan med avhandlingen ”The Gender(ed) Gap(s) in STEM: Explaining the persistent underrepresentation of women in STEM careers” som du kan läsa här.