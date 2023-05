Pride firas i Borgå och Lovisa i sommar: ”Vi vill visa att alla får vara just sådana de är”

I sommar ordnas åtminstone två regnbågsevenemang i Östnyland.

Först ute är Lovisa Pride den 30 juli. Det blir program på torget och en prideparad som tågar till badstranden Plagen.

Där ordnas konstutställning och parkfest med olika artister som uppträder, bland andra Lovisasångarna Mirella Pendolin och Severi Häyhä. Bandet Erwin Preston och dragartisten Bella Ruru ska också uppträda.

Det är några år sedan Lovisa Pride senast ordnades. Den här gången består kärntruppen arrangörer av Meri Lohenoja, Laura Hyppölä och Hanna Hurtta.

– Vi tycker att Lovisa behöver ett eget prideevenemang. Det är viktigt att Lovisa ses som en jämlik stad som satsar på likabehandling. Inte minst eftersom det enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s skolhälsoenkät finns många unga i Lovisa som mår dåligt och vi vill visa dem att alla får vara just sådana de är, säger Hurtta.

Arkivbild från förberedelserna inför prideparaden i Lovisa 2019. I år kommer förmodligen en skyltworkshop att ordnas på torget innan paraden startar.

Trion ordnar evenemanget som privatpersoner och har satt upp en insamling på webbplatsen Mesenaatti för att få in pengar till bland annat en scen och ljudutrustning för parkfesten. Artisterna uppträder pro bono men man vill åtminstone kunna bjuda dem på mat.

När artikeln skrivs har det kommit in 100 euro vilket är en bit från minimimålet på 500 euro. Lovisa Pride ska bli av även om målet inte skulle fyllas.

– Vi tre har bestämt att vi betalar ur egen ficka om det inte kommer in tillräckligt med pengar, säger Hurtta.

Lovisagänget tar gärna emot både sponsorer och fler frivilliga som kan hjälpa till med att ordna evenemanget.

Borgå firar i augusti

I Borgå firas människorättsevenemanget pride i en hel vecka. Staden har haft en egen pridefestival sedan 2017 och det här är andra gången som den arrangeras av den några år gamla föreningen Borgå Seta.

– Pridefestivalen behövs för att vi som regnbågsmänniskor inte syns. Jag tycker inte vi får så hemskt mycket utrymme. Den är en påminnelse för alla som bor i Borgå och alla som bestämmer någonting om att vi finns till, säger Marianne Chanth som är ordförande för Borgå Seta.

– Och förstås är pridefestivalen i Borgå del av en större helhet, vi gör människorättsarbete och då ska det festas lite för den saken, fortsätter Chanth.

Borgå Pride ordnas mellan den 14 och den 20 augusti. Årets tema är fröjd och uppror.

– Många tänker att prideveckan, pridemånaden och pride hit och dit, ska man nu hålla på. Men vi ska inte glömma att det faktiskt är ett uppror för att vi också ska få synas på samma sätt som alla andra syns 365 dagar om året, säger Chanth.

Marianne Chanth ser fram emot årets pridefestival i Borgå. Bilden togs under roller derbyt som var en av programpunkterna i fjol.

Förberedelserna började redan i april.

– Det vi skulle behöva är frivilliga. Vi är bara fem personer i styrelsen och vi får nog springa benen av oss om vi ska göra allt själva, säger Chanth.

Man kan hjälpa till med allt från att städa i parken till att sitta vid infobordet, pynta, fotografera, filma och dirigera trafiken under paraden.

Under prideveckan i Borgå ordnas olika programpunkter, som en regnbågsmässa och en skärgårdskryssning under temat ”Loveboat goes queer”.

– Och så önskar jag att vi skulle få ihop en paneldiskussion med beslutsfattare från Borgå och kanske också från social- och hälsovårdssidan. De skulle kunna diskutera hurdan service vi får och kanske hur det skulle kunna se ut i framtiden, säger Chanth.

Till för alla

Evenemanget ska erbjuda ett tryggt utrymme där speciellt regnbågsfolket vågar vara sig själva.

– Men klart att festivalen är riktad till alla. Jag tror den stora allmänheten kan må bra av att komma med och träffa oss, säger Chanth.

Festivalens höjdpunkt prideparaden ordnas på lördagen den 19 augusti. Innan paraden är det mingel och program för barnfamiljer på Kulturhuset Grand. Efteråt blir det parkfest och kvällsfest.

Chanth tror paradens rutt kommer att vara den samma som i fjol. Det betyder att den startar utanför Grand klockan 12, går ner för Alexandersgatan, längs åstranden, genom Gamla stan och upp med Mannerheimgatan tills den svänger av vid Brunnsgatan och avslutar i Stadsparken.

På andra orter har det hänt att personer som arrangerat prideevenemang råkat ut för osakligt beteende. Chanth har inte märkt av något sådant i Borgå.

– Jag vill tacka Borgå. Jag har varit med och ordnat pride ända sedan början och det har alltid varit smidigt och gått helt galant. Klart att någon säkert tyckt någonting i nätets underbara värld men jag har aldrig upplevt att någon skulle ha tagit sig tid att komma någonstans och ge utlopp för några åsikter, säger Chanth.