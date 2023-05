Seagulls tog ett jättekliv mot sin första ligatitel

Seagulls från Helsingfors är en seger från finländskt mästerskap i herrbasket. Seagulls vann över gästande Karhubasket från Kauhajoki med 85–79 i den fjärde finalmatchen.

Med 15 sekunder kvar att spela lyfte Okko Järvi in en boll under korgen och tog Seagulls upp i en fyra poängs ledning, som Karhubasket inte klarade av att hämta in.

Seagulls leder nu med 3–1 i matcher och laget kan säkra titeln på lördag i Kauhajoki.

Karhubasket är regerande mästare, medan Seagulls tillsvidare inte har vunnit FM-guld.