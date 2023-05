Carolina vidare i NHL-slutspelet – Jesperi Kotkaniemi låg bakom segermålet i förlängning: ”Alla är nöjda över att pucken ändrade riktning”

I ishockeyligan NHL närmar sig den andra slutspelsomgången sitt slut. Carolina säkrade som första lag en plats bland de fyra bästa efter att ha vunnit över New Jersey med 3–2 efter förlängning.

Slutspelsserien mellan Carolina Hurricanes och New Jersey Devils hade inför match fem bjudit på klara siffror: 5–1, 6–1, 4–8 och 6–1.

Natten till fredag hade Carolina på hemmaplan möjlighet att säkra avancemang till den tredje slutspelsomgången och lyckades. Jesper Fast avgjorde i förlängning med sitt 3–2-mål och Carolina gick vidare med 4–1 i matcher.

Den femte matchen var jämn och Carolina vann skotten på mål med 39–29.

Bildtext Jesper Fast, Jordan Martinook och Jesperi Kotkaniemi trivs tillsammans. Bild: James Guillory-USA TODAY Sports/All Over Press Jesper Fasth,Jordan Martinook,Jesperi Kotkaniemi

I den första periodpausen låg Carolina under med 0–1, men strax före den andra periodvilan kvitterade Brent Burns till 2–2.

Den tredje perioden blev mållös och då sju minuter av förlängningen spelats styrde Fast in segermålet.

Avgörandet kom i powerplay då Jesperi Kotkaniemi tog ett skott som den svenska lagkamraten fick en touch på.

– Jag hoppades på att pucken skulle gå igenom, men alla är nog nöjda över att den ändrade riktning, säger Kotkaniemi till Helsingin Sanomat efter matchen.

På presskonferensen säger tränaren Rod Brind'Amour att han övervägde att ta timeout och låta den första powerplayfemman fortsätta på isen. Så blev det ändå inte.

– Jag fick en känsla och ville ge den andra femman chansen.

Kotkaniemi var även involverad i Carolinas första mål. Jaccob Slavin tog skott från blå och pucken ändrade riktning på vägen mot målet. Inte via Kotkaniemi, utan via någon av två New Jersey-spelare.

Carolina möblerade om i kedjorna inför matchserien mot New Jersey och den 22-årige Kotkaniemi leder nu succékedjan med Jordan Martinook och Fast på kanterna.

Rivjärnet Martinook noterades för 3+7=10 poäng i den fem matcher långa serien mot New Jersey. Kotkaniemis saldo var 3+2=5 och Fasts 3+3=6.

Erik Haula har spelat klart

I Carolina spelar fem finländare men endast två, Sebastian Aho och Kotkaniemi, spelade i den femte matchen. Målvakten Antti Raanta, som varit sjuk, var tillbaka som målvaktsreserv, medan Jesse Puljujärvi var petad och Teuvo Teräväinen är skadad.

Teräväinen tränade med Carolina på torsdagen och kan bli aktuell för spel i den tredje omgången. Två andra anfallare, Max Pacioretty och Andrej Svetjnikov, här däremot spelat klart för säsongen.

– Vi saknar en hel kedja men nu kliver andra killar fram, säger tränaren Rod Brind'Amour på presskonferensen.

I New Jersey spelar anfallaren Erik Haula som nu skulle kunna avsluta säsongen med VM-spel. Finländaren sitter ändå på ett utgående kontrakt och är därför knappast aktuell.

I den tredje omgången ställs Carolina mot Florida Panthers eller Toronto Maple Leafs. Florida har en 3–1-ledning i matchserien.

Artikeln uppdateras...

Resultat

Carolina–New Jersey 3–2 (efter förlängning)

CAR: Sebastian Aho 0+0, +/- 0, 21.05

CAR: Jesperi Kotkaniemi 0+1, +/- 0, 18.13

NJD: Erik Haula 0+0, -1, 14.56

Carolina vidare med 4–1 i matcher.

Dallas–Seattle 5–2

DAL: Jani Hakanpää 0+0, +3, 18.45

DAL: Miro Heiskanen 0+0, +1, 25.59

DAL: Roope Hintz 2+1, +3, 15.23

DAL: Joel Kiviranta 0+0, -1, 14.05

DAL: Esa Lindell 0+0, +3, 20.51

SEA: Eeli Tolvanen 0+0, -2, 12.21

Dallas leder med 3–2 i matcher.