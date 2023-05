Vart försvann NHL-stjärnorna? Kaapo Kakko vägrar skylla på rostiga ben för Yle Sporten: ”Finns inga ursäkter – borde ha spelat bättre”

Nästan samma guldlandslag – med ytterligare spetskompetens. Då förlorade Lejonen i premiären mot ett anonymt USA. De körde över oss, medger Mikko Rantanen efteråt.

I en period såg allt ut som det skulle göra. Finland kom klart vassare ur sina startställningar i VM-premiären mot USA och totaldominerade matchens 20 första minuter.

Sen gick allt snett. Lejonen bjöd in det rätt namnsvaga amerikanska VM-landslaget in i matchen, och gästerna tackade och tog emot.

Den första kvitteringen dömdes rätt lättvindigt bort efter att Jukka Jalonen utmanat domslutet för målvaktsinterference. När Cutter Gauthier, 19, kort efter det kom till skott från ett bra läge kunde inte ens domarna rädda Finland.

Läge för Finlands NHL-stjärnor att stiga fram, kanske? Nja, inte riktigt.

Mikko Rantanen såg inte alls ut som samma spelare som gjorde sju mål på lika många matcher för Colorado i NHL-slutspelet. Och även om Kaapo Kakko minsann försökte så klarade han inte av att klämma in pucken och lyckades däremot slarva bort spelredskapet flera gånger.

Ringrostighet?

– Det har ju ändå bara gått en och en halv vecka sedan min senaste match, så jag tänker inte skylla på det, säger New York Rangers-anfallaren Kakko till Yle Sporten efteråt och fortsätter:

– Jo, visst, vi har flugit hela vägen hit och inte spelat alls, men vi borde ha spelat bättre. Det är inte svårare än så.

Rantanen behöver tid för att anpassa sig till rinken

Mikko Rantanen – stjärnan som spräckte både 50-måls- och 100-poängsstrecket i NHL den här säsongen – håller med.

– Det var kanske den stora rinken som var problemet för mig. Det var utmanande att anpassa sig. Man såg väl att jag var lite ute och yrade ibland.

Kakko njöt däremot av att ha lite mer tid på sig på isen.

– Jag gillar när man har tid på sig att tänka efter och inte behöver reagera blixtsnabbt hela tiden, säger han.

Bildtext Mikko Rantanen kom till flera farliga skottlägen, men försvarades bort varje gång. Bild: Petri Saarelainen / AOP Mikko Rantanen,Finlands herrlandslag i ishockey

USA kom till VM i Tammerfors med en rätt så anonym trupp och enligt vissa förhandstips löpte de till och med risk att missa kvartsfinal. Det tipset lär inte hålla efter fredagens styrkebesked.

Utöver Gauthier lyckades Drew O’Connor (46 matcher i Pittsburgh Penguins) och Alex Tuch (36 mål i Buffalo Sabres) med målskyttet. Den sistnämnda två gånger, varav den andra i tom bur.

– USA är inget dåligt lag. De är skridskostarka och körde stundvis över oss med ren och skär hastighet, säger Rantanen.

– Det är inte någon överraskning att de är bra. De har en enorm mängd killar i NHL och kunde fylla hur många trupper som helst med bra spelare, kompar Kakko.

Kapanen klart bättre än under EHT, men är kritisk

Samtidigt som Rantanen och Kakko har mycket att vara missnöjda med i sin första VM-match på minst fyra år så steg ett annat, lite mer överraskande namn fram.

Kasperi Kapanen totalsågades efter anemiska insatser i den sista EHT-turneringen och det var många som till och med väntade sig att St. Louis Blues-yttern skulle ha petats från den slutliga truppen.

Kapanen blev ändå uttagen och var tredjelinans mest synliga spelare. Och han understryker att det var Finland som lät USA ta över matchen.

– Det är svårt att göra mål då man jagar puck i den egna zonen, lyder Kapanens krassa, men rättvisa analys av Lejonens insats som lag.

Bildtext Kasperi Kapanen var på bra spelhumör, men mindre glad efter förlusten. Bild: Petri Saarelainen / AOP Kasperi Kapanen,Finlands herrlandslag i ishockey

– Vi tappar momentum i den andra perioden och får aldrig tillbaka den. Det måste vi göra bättre i framtiden. Vi låter dem bara ta över. Vi visste att de är snabba och de klarade dessutom av att hålla puck, fortsätter Kapanen och får medhåll av Rantanen:

– Vi gjorde livet helt för lätt för dem. Det kändes som att de inte behövde dumpa in pucken en endaste gång utan kunde köra in hur lätt som helst. Vi får tvärtom inte in växeln, säger den assisterande kaptenen.

”Första matchen – kemin fanns inte där ännu”

De tre NHL-namnen spjälkades alltså upp av Jukka Jalonen i matchen. Rantanen fick spela i förstakedjan tillsammans med Sakari Manninen och Teemu Hartikainen, alltså i praktiken samma roll som Mikael Granlund hade i fjol.

Dessutom var Rantanen inne på isen som ensam NHL-förstärkning med den första powerplayfemman (tillsammans med Manninen, Hartikainen, Jere Sallinen och Mikko Lehtonen).

– Det var den första matchen tillsammans för oss och kemin fungerade inte riktigt så bra som den kan, analyserar Rantanen ärligt.

Kakko spelade i sin tur tillsammans med Antti Suomela och Joel Armia. Också i den andra powerplayformationen, som inte fick slipa på sin form värst mycket under matchen.

– Som kedja vill vi skapa mycket fler lägen än vi gjorde. Visst, några bra lägen fick vi till stånd, men inte alls så effektivt som vi önskade, säger han.

Bildtext Kaapo Kakkos bästa läge att spräcka nollan kom i den första perioden då han slängde sig efter en lös puck nära USA:s mål. Bild: Petri Saarelainen / AOP Kaapo Kakko,Finlands herrlandslag i ishockey,USA:s herrlandslag i ishockey

Trist och surt? Definitivt. Oroväckande? Inte alls.

– Jag är åtminstone inte orolig. Det här var den första matchen, nu har vi den undanstökad och även om man alltid vill vinna så litar vi på att vi kan göra det mycket bättre än så här, säger Kakko.

– Det är bara bra att vi har en match igen i morgon. Så hinner man inte vänta och tänka för mycket, kompar Rantanen.

Finland möter Tyskland klockan 20.20 på lördag. Yle Sporten följer med matchens händelser med en livechatt!