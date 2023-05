Vårens värmerekord: 23 grader i Varkaus och S:t Michel

Vårvärmen satte ett nytt temperaturrekord för året när kvicksilvret i både Varkaus och S:t Michel steg till 23 grader under fredagen. Det uppger Forecas jourhavande meteorolog Juha Föhr.

Under eurovisionsveckoslutet är värdet mestadels varmt och soligt, men under lördagen förekommer mer moln. Lördagens högsta temperaturer i Finland rör sig kring 23 grader. Allra varmast är det i södra Finlands inland.

På söndagen blir vädret mer ombytligt och under eftermiddagen kan det komma regnskurar i Östra och Mellersta Finland. På sina håll kan det också förekomma åskväder. Under söndagen väntas temperaturen ligga över och under 20 grader i hela landet.

Källa: STT