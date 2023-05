Florida Panthers klart för konferensfinal – avgörandet kom efter förlängning

Florida Panthers vann det femte kvartsfinalmötet mot Toronto och är nu klart för konferensfinal. Matchen var spännande in i det sista och Panthers utgick som segrare med 3–2 efter förlängning.

Inför den femte kvartsfinalen hade Florida Panthers ett bra utgångsläge. Panthers ledde matchserien med 3–1 över Toronto Maple Leafs och direkt i första perioden visade Florida-laget att segerviljan var stark.

Tre och en halv minut in i den första perioden tog Panthers ledningen i matchen. I numerärt överläge förvaltade Aaron Ekblad chansen och förde upp laget i ledning.

Innan den första perioden var slut utökade Florida sin ledning när Carter Verhaeghe prickade in 2–0.

Bildtext Floridaspelare firar efter målet. Bild: Lehtikuva Florida Panthers

Toronto reducerade och kvitterade

Toronto Maple Leafs hade inte gett upp matchserien utan reducerade i den andra perioden. Morgan Rielly skickade in pucken mot mål från blålinjen och den styrdes in via en Floridaspelare.

Svensken William Nylander kvitterade matchen i tredje perioden. Torontosvensken lyfte snyggt in pucken bakom Floridas målvakt Sergei Bobrovsky och matchen gick till förlängning.

I förlängningen var Panthers snäppet vassare och vann matchen när Nick Cousins avgjorde i ett tre mot två-läge.

Segern innebär att Florida spelar konferensfinal för första gången sedan 1996 och ställs mot Carolina Hurricanes där också flera finländare spelar.

– Ärligt talat vill jag inte ens prata om fortsättningen ännu. Vi vill bara njuta av det här i kväll och ta några dagar och sedan gå vidare till mötet mot Carolina. Det är en stor uppgift men vi förtjänar att njuta av den här. Serien var grym även om den bara var fem matcher, säger Matthew Tkachuk efter matchen.

Vegas tog ledningen i matchserien mot Edmonton

I nattens andra NHL-match ställdes Vegas Golden Knight mot Edmonton Oilers. Inför nattens möte var ställningen oavgjord med två vinster för vardera laget.

Matchen var också jämn men Vegas gick ifrån i den andra perioden när man gjorde tre mål.

Conor McDavid reducerade i tredje perioden men Edmonton kom inte närmare än så och Golden Knights vann matchen med 4–3.