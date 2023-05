Alexander Lukasjenko visade sig i offentligheten

Enligt seismologen Björn Lund, som intervjuats av den svenska nyhetsbyrån TT, har skakningarna som rapporterats från Bornholm och delar av södra Sverige troligen orsakats av en övning med stridsflyg i området.

Lund säger till TT att muller och skakningar av den här typen brukar härröra sig från flygvapnet som gått genom ljudvallen till havs under en viss typ av atmosfäriska förhållanden som fått ljudbangen att rulla in över land. Att fenomenet rapporterats in från ett stort område och inte kunnat förklaras av jordskalv eller sprängningar bidrar också till hans antagande.