Lejonanalysen: Svenska tränaren medgav öppet att han stal Jalonens spelbok – Lejonen fick lära sig hur jobbigt det är att möta sig själv

Det var några ord som kanske inte skulle höras hela vägen till Yle Sportens mikrofon. Men efter matchen erkände Sam Hallam att Sverige vann tack vare Lejonens spelbok.

Helhetsintrycket: Mycket bättre, men inte tillräckligt bra

Först och främst det positiva: det här var Finlands i särklass bästa match så här långt i Tammerfors i år. Lejonen var bättre genom hela matchen och borde ha vunnit.

Det negativa? Att puckarna helt enkelt inte gick in. Jo, Lasse Johansson var en mur i det svenska målet (Sverige kan ha den bästa målvaktsduon i hela VM) och pucken studsade inte heller Finlands väg.

Men det var en handfull spelare som kom till jättelägen. I tur och ordning bommade Teemu Hartikainen, Mikko Rantanen och Joel Armia sina superlägen.

Det här är ändå alla spelare som kan göra mål. Och som bara behöver lyckas en gång för att få det att lossna på regelbunden basis.

Avgörandet: Sveriges totalt överraskande taktik

Innan Mikko Manner ställde sig framför Yle Sportens mikrofon efter matchen grattade han Sam Hallam, Sveriges chefstränare, som samtidigt intervjuades av svensk media.

Hallam sa då stolt åt Manner att ”vi stal er spelbok” och skrattade. Och Manner nickade.

Yle Urheilus expert Ismo Lehkonen konstaterade kort efteråt, utan att ha hört ordväxlingen, att han faktiskt aldrig sett Hallam coacha ett lag på det sättet han gjorde mot Finland.

Jukka Jalonen fick med andra ord smaka på sin egen medicin. Och som alla som följt med finsk landslagshockey de senaste åren minsann vet – Jalonens spelstil är förbannat jobbig att spela mot.

Till och med om man heter Jukka Jalonen.

VM-stämningen: Överraskande lite Cha cha cha

Det här skulle ju vara ESC-revanschen?! Hur kunde det dröja tills mitten av den tredje perioden innan dj:n spelade Käärijäs hit och fick publiken att tagga till? Det var svagt.

Utöver det var stämningen bäst hittills.

Bildtext Det svenska bandet Bolaget var också på plats. Och livade upp stämningen rejält. Kort efter den här bilden togs rök byxorna också. Bild: Tomi Hänninen / Yle Sveriges herrlandslag i ishockey

Fansen (på de övre läktarsektionerna, om någon för bok) körde igång spontana ”Suomi! Suomi! Suomi!”-rop redan under förshowen, vilket var den första gången det hänt under den här turneringen.

Och varje gång Tre Kronor-fansen försökte starta samma Sverige-ramsa överröstades de totalt.

Och varje gång en finländare tappade balansen krävde publiken en rättegång i Haag för domarna.

Helt som det ska vara när det är VM-match mot Tre Kronor.

Snackisen: Inget tvivel om vem som är målvaktsetta

Emil Larmi var svajig mot USA. Jussi Olkinuora var helt okej mot Tyskland.

Mot Sverige fick Larmi chansen igen – den här gången var han felfri.

Nu fick också hemmafansen se varför Sveriges anhängare gav honom stora applåder då han introducerades före matchen. Det här är målvakten som ledde Växjö till SHL-guld.

I och med att det bara är blåbär kvar i gruppspelet är det inget snack om saken. Emil Larmi är Finlands etta i år.

Bildtext Emil Larmi stod för flera parader i matchen. Bild: Tomi Hänninen / Yle Emil Larmi,Finlands herrlandslag i ishockey,Sveriges herrlandslag i ishockey

Lejonkungarna: Målvakten och tredjelinan ska hyllas

Tre stjärnor: Emil Larmi

Gav Finland alla chanser att vinna. Och var chanslös på Sveriges enda mål. Oerhört stabil och överlistades bara tre gånger på sex försök i straffläggningen, varav två gånger av samma luriga Lucas Raymond.

Två stjärnor: Juho Lammikko

Att det skulle vara någon av slitvargarna som reser sig var väl lättippat. Den här gången var det Lammikko som fick panga in Finlands enda mål. Utöver det var han stabil i Finlands mest energiska kedja.

En stjärna: Kasperi Kapanen

Stod för det gedigna förarbetet till målet och var nästan alltid den som banade väg in i offensiv zon då tredjelinan kom in dit. Och det är ju det han ska göra där. Visst, det kan hända att det bara är kontrasten till de slappa EHT-matcherna i genrepet som spelar in, men Kapanen var väldigt bra.

Fortsättningen: Slut på spänningen för stunden?

Frankrike, Ungern, Österrike, Danmark.

Om det här varit en fotbollsturnering hade fansen haft oerhört mycket att se fram emot under de kommande sju dagarna. Men nu är det VM-hockey vi snackar om och då är det lätt att konstatera att det är ett fiasko om Lejonen inte tar maximala tolv poäng mot det kommande motståndet.

Men det positiva är att Lejonen om inte annat verkligen får slipa på målskyttet. Nästa match, mot Frankrike, spelas på onsdag klockan 20.20.