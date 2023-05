Nior tävlar och bjuder till i galna utmaningar i nya gameshowen Skrattattack på Yle Arenan

Skrattattack är en tävling där niondeklassister kämpar för att hålla sig för skratt oberoende vad de utsetts för. De tävlar alltså i try not to laugh utmaningar där bästa pokerfejs vinner!

Under våren har Svenska Yles Teen-avdelning besökt Pedersöre, Åbo, Närpes, Karis och Borgå för att spela in tv-serien Skrattattack i de svenska högstadierna i dessa städer.

I varje skola har två lag från niorna tävlat mot varandra i den ena mer galna utmaningen efter den andra.

Den som trodde att tonåringar är svåra att locka med och bjuda på sig själva, blir här bevisade motsatsen.

De 33 ungdomar som tävlar i serien satsar allt, kämpar på och bjuder till och som tittare är man glad att man själv inte behöver hålla sig för skratt.

Skolorna får vara med om tv-inspelningar

Det är Sursik skola (Pedersöre), S:t Olofsskolan (Åbo), Närpes högstadieskola, Strömborgska skolan (Borgå) och Karis svenska högstadieskola som tävlar i de fem första avsnitten av Skrattattack.

Programledaren, svensken Thobias Thorwid har fått sig en snabbkurs i finlandssvenska dialekter och finlandssvenskhet i all sin mångfald.

Thorwid är långt ifrån ny inom media. Han har jobbat många år på radio och tv i Sverige, t.ex. i Melodifestivalens kulisser. Han har hörts en del i X3M ifjol höstas, han hade en roll som divig svensk i UMK och ett personporträtt på honom har gjorts i Sportliv. Han har nämligen tävlat för Finland i VM i cheerleading i Florida i april!

I Skrattattack riktar han sin positiva cheerleading-mentalitet mot de deltagarna ungdomarna och hejar dem framåt under inspelningarna i skolorna.

Skolorna, både elever och lärare, har varit delaktiga i inspelningarna för serien på många sätt, för vissa deltävlingar i programmet utspelar sig i skolans korridorer, i biblioteket, i köket, i lärarrummet och t.o.m. i rektorns kansli...

Och hela skolan har fått glädjen att se det förlorande laget i varje skola uppträda med Skrattattacks alldeles egna koreografi som vi kallar Fuldansen till specialbeställda låten ”Skrattattack Theme Song”, skapad av musikproducent Erik Nyholm.

Många har dansat med! Ännu hinner du lära dig!

I finalavsnittet ser vi det vinnande laget från skolturnén utmanas av ett lag värvat via tiktok-kanalen Yle Skrattattack @yleteen.

Tiktok-kanalens programledare Peik Hernberg valde överraskande nog ett lag från Grundskolan Norsen från Helsingfors, alltså skolan han själv gått i.

Resultatet i finalen går att se på Yle Arenan från 25.5.2023.

Yle Skrattattack lyfter de finlandssvenska tonåringarna

De finlandssvenska tonåringarna får synlighet på ett helt nytt sätt genom att Svenska Yle Teen valt att besöka dem i deras vardag, i skolorna.

Dels genom att inspelningarna av gameshowen skedde på plats i skolorna, dels då Peik Hernberg med sitt tiktok-team åkt för att möta dem där.

De har tillsammans med Peik skapat innehåll som de är vana vid att se på de plattformar där de naturligt rör sig. Därför har Yle Skrattattack @yleteen skapats, för att vara en samlingspunkt för finlandssvenska tonåringar.

Här kan de påverka. Här bjuder de in Skrattattack till skolan. Här blir de sedda och hörda.

Under sommaren fortsätter Skrattattack att möta dem där de rör sig under sommaren!

Skrattattack på Stafettkarnevalen 19-20.5

Svenska Yle Teen och programledarna Thobias Thorwid och Peik Hernberg finns på plats hela Stafettkarnevalen och ordnar tävlingar, tiktok-inspelningar och kul program för alla tonåringar!

Kom och träffa dem där!

Skrattattack på Yle Arenan är ett samarbete mellan Svenska Yle Teen och produktionsbolaget Flickorna Productions och projektet har också fått stöd av Svenska kulturfonden.