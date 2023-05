Succén uteblev trots supervärvningen – Jarmo Kekäläinen känner ansvar efter Columbus usla säsong: ”Var fruktansvärt plågsamt”

Jarmo Kekäläinen gillar att tala om processer. Efter tio säsonger som general manager för Columbus Blue Jackets kan man konstatera att klubbens processer inte fullbordats.

Visst, att Columbus våren 2019 slog ut överlägsna grundserieettan Tampa Bay i slutspelets första runda är en knall som många inte glömmer.

Det var samtidigt tredje raka våren som John Tortorellas Blue Jackets spelade slutspel. Playoff-spel blev det ännu året därpå – därefter har laget inte fått fortsätta vidare från grundserien en enda gång.

Under de tio säsonger som klubbens general manager Jarmo Kekäläinen nu suttit på sin post har det blivit slutspel under hälften av åren. Men knallen mot Tampa Bay är den enda gången man tagit sig förbi första hindret.

Och framför allt har Blue Jackets varit ett lag i ständig förändring.

Stjärnor har kommit, stjärnor har velat lämna. Columbus har byggt för framtiden – men målbilden har sällan varit glasklar.

– Det är så här det fungerar. Det tar tid att bygga något, och det kan vara smärtsamt. I Nordamerika fattar folk vad en process innebär, vilket kanske inte är fallet i Finland, säger Kekäläinen till Yle Urheilu.

Tar sitt ansvar

Under den gångna säsongen hörde Columbus till NHL:s allra sämsta lag. Det var inte mycket som fungerade under tränaren Brad Larsens ledning – redan under novembervisiten i Tammerfors började säsongen kännas körd.

– Efter det var det onödigt att förbättra laget längre. Det var bara att lida säsongen ända till slut. Slutet av säsongen var fruktansvärt plågsam.

Under vintern fick Blue Jackets tampas med oerhörda skadeproblem, men:

– Det förklarar inte på något sätt vår säsongsstart.

Bildtext Brad Larsen fick gå efter två säsonger som Blue Jackets-chefstränare. Bild: Tomi Hänninen Brad Larsen,NHL,ishockey

Att Larsen kickades på våren var ingen skräll. Kekäläinens delaktighet i debaclet har däremot inte varit på tapeten på samma sätt.

– Jag har ansvar för vem som tränar eller spelar hos oss. Även tidigare har jag anställt duktiga tränare som inte fått till det. Det betyder inte att de är dåliga tränare, förklarar Kekäläinen, som inte valt någon efterträdare ännu.

”Jag har alltid fått förlängt kontrakt”

Finländaren har lyckats locka en rad tunga namn till Columbus under sina år på posten.

För ett par år sedan bytte han till sig landsmannen Patrik Laine, och i somras presenterades en riktig värvningsbomb. Johnny Gaudreau – som gjorde 115 poäng för Calgary säsongen innan – övertygades av Kekäläinen.

Men stjärnduon hade precis lika djupa dalar som resten av Blue Jackets under vinterns magplask.

– Jag fattar förstås att folk inte orkar vänta hur länge som helst. Tålamod är ett farligt ord, erkänner Kekäläinen.

Bildtext Johnny Gaudreau och Patrik Laine är profiler som ska bära Columbus på sina axlar. Bild: Tim Fuller-USA TODAY Sports Columbus Blue Jackets

Laine belönades med ett fyraårigt kontrakt – värt 8,7 miljoner dollar per säsong – inför den här säsongen. 25-åringen kallas för en ”ung spelare” av sin general manager.

– För mig räcker det att han i varje match och träning ger allt han kan och utvecklas på det sättet. Alla i vårt lag kan ännu bli bättre på den fronten, slår Kekäläinen fast.

I sommar får han fortsätta bygga nytt. Columbus har hela sju draftval under de fyra första rundorna.

Samtidigt huserar stjärnlöften som Cole Sillinger och Kent Johnson redan i truppen.

– Visst har långa processer sina risker. Om det går för lång tid hinner en del spelare bli för gamla. Nu måste vi lida för att kunna bygga en bas för ett mästarlag. Att vara i slutspel och trilla ut direkt gör ingen glad.

– Jag har jobbat i 28 år med hockey och alltid fått förlängt kontrakt. Om jag inte får det i något skede så är det bara att ta sig an en ny utmaning.

Yle sänder två konferensfinalmatcher på helgen. Natten till söndag sänds andra mötet mellan Carolina och Florida med start klockan 3.00, på söndagskvällen sänds den andra ronden mellan Vegas och Dallas klockan 22.00. Båda matcherna sänds i TV2 och på Arenan.