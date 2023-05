Firarsvängen 19 maj 2023

Nior tävlar och bjuder till i galna utmaningar i nya gameshowen Skrattattack på Yle Arenan

Skrattattack är en tävling där niondeklassister kämpar för att hålla sig för skratt oberoende vad de utsetts för. De tävlar alltså i try not to laugh utmaningar där bästa pokerfejs vinner!