HUS ökar jourens distansmottagningar i Raseborg, Lojo och Borgå: ”Patientsäkerheten äventyras inte”

Från och med i dag (19.5) erbjuder Raseborgs, Lojo och Borgå sjukhus träff med jourläkare per videolänk på fredagskvällar och veckoslut. På det här sättet vill HUS använda distansläkarna till full kapacitet.

Enligt HUS-sammanslutningen ska det här inte minska behovet av jourläkare och patientsäkerheten ska inte äventyras. Däremot förbättrar det möjligheten för personalen att använda sin tid så effektivt som möjligt och gör att läkarna i större utsträckning kan arbeta på distans.

Distansmottagningarna är möjliga på fredagar klockan 16-22, på lördag och söndag klockan 8-22 och på söckenhelger.

Jourhjälpen avgör om man kan få vård på distans

Då man ringer Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116117 avgör den sjukskötare som svarar om symptomen och situationen är sådana som lämpar sig för distansmottagning.

Som tumregel handlar det om symptom där läkaren inte behöver röra patienten eller se något som inte syns för blotta ögat, för att avgöra hurdan vård som behövs, säger avdelningsöverläkare Arja Kobylin.

Som exempel nämner hon hudinfektioner och ögoninflammationer.

– Om man har en inflammation i ögat kan man till exempel ta ett fotografi och skicka den till läkaren, som sedan kan ta ställning till vilken vård som behövs.

Ett annat exempel är en ammande mamma som har en bröstinflammation. I det fallet räcker det ofta med att patienten kan beskriva en brännande känsla i bröstet och att läkaren på videolänken kan se att det är rött. Det här räcker till för att läkaren ska kunna skriva ut antibiotika på distans.

– Och då behöver man inte heller fundera på var man kan lämna sin baby eftersom vi rekommenderar att man inte tar med sig barn till jouren, säger Arja Kobylin.

Distansvård är inte ett självändamål

Patienten får själv välja om hen vill träffa en läkare per videolänk, som sker via hälso- och sjukvårdens kundportal Maisa. Patienten måste också vara över 16 år gammal.

Kobylin understryker att HUS aldrig erbjuder distansmottagning om det inte är ett tryggt alternativ för patienten. Den allra största delen av de patienter som kommer till sjukhusens jourer är så kritiskt sjuka att de inte kan skötas på distans.

– Det är inte ett självändamål att så många som möjligt ska vårdas på distans, utan det är ett alternativ till besök på jourpolikliniken. Det är inte heller meningen att vårda för sjuka patienter på distans, säger hon.

HUS har sedan slutet av år 2021 erbjudit distansmottagning per videolänk vid samjourerna i Jorv, Pejas och Hyvinge sjukhus och det verkar som om patienterna är nöjda med den här möjligheten.

I HUS utvärdering tycker 96 procent av patienterna att de har fått den hjälp som de har behövt och 97 procent tycker att det gick enkelt och smidigt att träffa läkaren per videosamtal.

Patientmängden fördubblas – läkarmängden ändras inte

Hittills har en läkare åt gången skött distansmottagningen per videolänk. I och med att jourerna vid Raseborgs, Lojo och Borgås sjukhus också får tillgång till distansmottagningen kommer patientmängden att dubbleras. Men det kommer fortfarande att vara en läkare som sköter alla distanspatienter.

Arja Kobylin rekommenderar starkt att man ger distansmottagningen en chans om skötaren vid Jourhjälpen bedömer att det är möjligt.

– Man brukar få träffa läkaren inom en timme. Hittills har patientmängden varit rätt liten och i och med att vi nu tar med flera jourer så kan vi använda distansläkarna till full effekt.

Däremot kan Kobylin inte garantera att man får vård på svenska eftersom hon inte känner till hur väl läkarna behärskar det svenska språket.

Läkarna har varit nöjda

Under ett veckoslut är distansmottagningen uppdelad i fem skift och fyra läkare har turats om att sköta den. Nu när semestertiderna närmar sig kommer teamet att utökas med tre läkare, plus att Arja Kobylin själv hoppar in om det finns en lucka.

Läkarna får själva välja om de sitter hemma eller om de kommer till jouren. Hittills har de alla valt att jobba på distans.

– De har alla varit väldigt nöjda. Det är dels trevligt att kunna lösa problem utan att patienterna behöver åka till jouren och trängas. Dels är det bra att man kan lindra rusningen på jouren på det här sättet.

Arja Kobylin tror att distansmottagningar är lättare att genomföra eftersom folk har blivit vanare att sköta ärenden utan att träffas fysiskt efter coronapandemin.

– Vi är ju vana vid distansmottagning per telefon. Men videolänken gör att det blir mera personligt och att förtroendet mellan läkaren och patienten stärks.