Enorm förstörelse efter översvämningarna i Italien – och allt fler extremväder är att vänta

Veckans extrema regnoväder i Italien har orsakat enorm förstörelse. Och faran är ännu inte över.

Risken för nya översvämningar och jordsked är överhängande och människor evakueras fortfarande för att sättas i säkerhet. Men det drabbade området är stort och många vägar och broar har dragits med i jordskred.

Flera städer och enorma odlingsområden ligger fortfarande under vatten i de drabbade regionerna Emilia-Romagna och Marche. Räddningsarbetare fortsätter arbeta dygnet runt för att rädda liv och se till att människor sätts i säkerhet.

Det är ett utmanande arbete eftersom det drabbade området är stort och framkomligheten i en del regioner begränsad. Vägar och broar har rasat samman i jordskred och lämnat många invånare isolerade.

Flera stadskärnor ligger fortsatt under vatten. Flera tiotusentals personer saknar el, dricksvatten och tillgång till internet. Många har förlorat sina hus och livsbesparingar.

Enligt det Nationella forskningsrådet handlar det om en extrem väderhändelse, på grund av den enorma mängd vatten som fallit, och den stora utbredningen av ovädret i ett relativt stort geografiskt område.

Bild: Tommi Pylkkö / Yle

Också ny torka väntar

Många experter menar att Italien både måste vänja och anpassa sig. De senaste två åren har ett annat extremväder, nämligen torkan, varit ett faktum. Ny torka väntar i sommar.

– I Italien regnar det jättemycket. Men det regnar på ett ”dåligt sätt”, det vill säga ojämnt, och det regnar koncentrerat i vissa områden, säger Erasmo D’Angelis ordförande för Earth Water Agenda till italienska Repubblica.

Det som hänt nu i Emilia-Romagna och delar av regionen Marche är ett exempel på det. Det regnade extremt mycket under en jättekort period. Regnet som föll under två dygn mellan den 15 och 17 maj motsvarade nederbörden under sju månader under normala förhållanden.

Detta i kombination med att det hade regnat intensivt i samma område senast för ett par veckor sedan gjorde att marken redan var vattenfylld och inte klarade att absorbera mer vatten.

Samtidigt fylldes de redan höga vattennivåerna i floder och vattendrag på i en onormal hastighet och rann snabbt över skyddsvallarna.

Floden Serchio torkade ut nära Lucca i Toscana i juli 2022.

Varningstecken länge – men få åtgärder

En annan faktor som påverkar är att Italien haft torka under de senaste två åren. Det har gjort att marken reagerar med att avvisa vattnet istället för att absorbera det, förklarar Gualdi Silvio från det Europeiska medelhavscentret för klimatförändringar.

Med det sagt så är det ett faktum att det regnar mycket i Italien och landet lider egentligen inte av brist på vatten. Italien är till och med ett av de länder i EU som det regnar mest i. Staden Milano uppmätte mest nederbörd av alla europeiska städer förra året.

– Men vi lyckas inte lagra vattnet, Erasmo D’Angelis och fortsätter:

– På så sätt är den italienska torkan ett unikt fall i världen: vi är ett land där det regnar mycket, men som slösar bort det mesta av sitt vatten.

Europa och inte minst Medelhavsområdet kommer i framtiden att drabbas av allt fler extremväder, både torka och regn, förutspår forskarna.

Förödelsen den här gången är fortfarande svår att överblicka. Men förluster som uppgår till flera miljarder euro talas det om.

För några månader sedan diskuterade regeringsföreträdare och tjänstemän hur Italien ska förbereda sig för svåra torra perioder med torka och vattenbrist, som redan är ett faktum. På tisdag möts de igen för att diskutera hur åtgärderna framåt ser ut för att möta den nödsituation som nu uppstått.

Men det är en sak att hantera nödsituationer och det är en annan att arbeta förebyggande och framåtsiktande.

Enligt forskaren Erasmo D’Angelis har det till exempel funnits varningstecken i tjugo år på att Italien är på väg mot extremtorka, men ändå har ännu inget faktiskt arbete inletts för att göra något åt det.