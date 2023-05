Cha Cha Cha toppar USA:s virala lista – nådde också historisk placering på den brittiska singellistan

Finlands eurovisionsbidrag fortsätter att skörda framgång på topplistorna. Nu senast: en topplacering på listan över virala låtar i USA.

Käärijäs Cha Cha Cha tog täten på Spotifys lista över virala låtar i USA på fredagen. Cha Cha Cha har också toppat listan över de mest virala låtarna globalt nästan hela veckan. Spellistorna visar ur snabbt en låt sprider sig till exempel på sociala medier.

Tidigare i veckan låg Cha Cha Cha på en sjundeplats på listan över de mest lyssnade låtarna på Spotify globalt. Nu, en vecka efter Eurovisionsfinalen, är Cha Cha Cha fortfarande kvar på en 25:e plats.

I onsdags gick låten också upp som den mest spelade låten på finska någonsin på Spotify.

It’s crazy, it’s party! när Käärijä bjuder till årets galnaste show Yle Arenan sänder konserten i hela världen klockan 20.

Historisk placering på den brittiska singellistan

Också på den brittiska singellistan gör Käärijä finländsk musikhistoria.

Cha Cha Cha var veckans sjätte mest sålda singel i Storbritannien, enligt The Official Chart Company som publicerar listan.

Enligt bolaget är det första gången som en helt finskspråkig låt får en placering på den officiella singellistan, som samlar försäljningen av nedladdningar, cd- och vinylskivor och streamningar.

Listan offentliggjordes i BBC:s Radio 1 på fredagskvällen.

– Om ni såg på Eurovisionen vet ni vad som väntar. Om inte, förbered er på något häpnadsväckande, sa programledaren Jack Saunders i sitt intro.

Loreens Tattoo var ändå strået vassare också här. Eurovisionsvinnaren gick in på plats två på veckans lista.

Det är få finländska låtar som någonsin nått en bättre placering än Cha Cha Cha på den brittiska singellistan.

Bomfunk MC's var som bäst tvåa med Freestyler, och Darudes Sandstorm och The Rasmus In The Shadows nådde båda en tredjeplats.

Yle direktsänder Käärijäs show från Helsingfors ishall i kväll klockan 20.

Källor: Spotify, The Official Chart Company, Yle Uutiset