Finlands ambassadör i New York Jarmo Sareva: Finland är mer känt i USA än det har varit sedan vinterkriget

Enligt Sareva frodas Finlandsbilden i USA. Han bedömer att Sanna Marin och Sauli Niinistö tillsammans med Natomedlemskapet och finländsk kultur ligger bakom.

Finlands generalkonsul i New York, ambassadör Jarmo Sareva berättar för STT:s reporter att kännedomen om Finland inte bara frodas bland den amerikanska samhällseliten, utan även bland allmänheten. Det har han märkt på både affärs- och privatresor i USA.

Den unga och moderna Sanna Marin tillsammans med den traditionella statsmannen Sauli Niinistö är en duo som har gett Finland en bra image, menar Sareva.

– [Marin] betraktas som en positiv, modern och ung statsminister som leder ett modernt Finland, säger Sareva.

– Niinistö är i en särskild kategori av statschefer för allierade länder, som även respekteras över djupa partigränser. Han räknas som en del av gardet av statsmän.

Finlands ansökningsprocess till Nato och nu också medlemskapet i försvarsalliansen har varit en viktig del av Finlands synlighet i USA. Likheter mellan Rysslands anfallskrig i Ukraina och Finlands vinterkrig har också noterats och fått uppmärksamhet.

– Det finländska vinterkriget var visserligen kortare, men David och Goliat-liknelsen kvarstår.

Finländsk kultur i USA

Till generalkonsulatets uppgifter hör först och främst främjandet av handelsrelationer. Men i tätt samspel med det uppdraget hör även främjandet av den finländska kulturen.

– Här är finsk kultur mer känd än på länge. Det har återspeglats i New York i år, och kommer att fortsätta att återspeglas i de många evenemang som anordnas i den finländska kulturens tecken.

Förra veckan uppträdde Helsingfors stadsorkester i Washington och New York. Bildkonstnären Iiu Susirajas utställning pågår som bäst på Museum of Modern Art i New York.

– Utöver värdet för den finländska identiteten så är finländsk kultur värdefull för att främja finlandsbilden här. Den finländska kulturen stöder vårt lands varumärke. Det skapar en bild av Finland som ett civiliserat land med en särpräglad historia.

Sareva tillägger att den finska kulturen i USA konsumeras av välanslutna och inflytelserika individer över hela landet.

I Sarevas kontor finns flera kulturella medambassadörer. Aalto-vaser, Fazer-karameller och Kivi-ljusstakar av glas designade av Heikki Orvola pryder kontoret tillsammans med glasfåglar av Oiva Toikka samt alster av arkitekten Reima Pietilä och kompositören Jean Sibelius.