Analys: Lilla Bachmut kostar Ryssland dyrt – striderna visar att landet aldrig kommer erövra Kiev

Bachmut var en gång i tiden en stad med 70 000 invånare, känd för sina rosor och sitt mousserande vin. I dag är det en spökstad där så gott som allt och alla förstörts. Bachmuts fall har kostat Ryssland dyrt.

Ryssland hade hoppats på en lätt seger i Bachmut i Donetskregionen i östra Ukraina. Så blev det inte. Striderna blev de svåraste och blodigaste hittills i det ryska anfallskriget mot Ukraina.

Striderna i Bachmut har krävt enorma resurser och tiotusentals ryska soldaters liv. Det mänskliga priset för Ryssland blev oerhört högt – allt för att ta över en stad som sist och slutligen är ganska obetydlig.

Det här gör att det blir svårt för Kreml att paketera striderna i Bachmut som en stor triumf i propagandan som riktas till den ryska befolkningen.

Ryssland må ha vunnit, eller åtminstone vara på väg att vinna, ett av de största slagen under sitt anfallskrig, men det är bara en liten seger och lägger inte grunden för framtida framgångar.

Bildtext Läget i Ukraina enligt uppgifter den 22 maj. Bild: Aurora Ferm / Yle, MapCreator, OpenStreetMap kartor,Ukraina,Ukrainakrisen,krig,ryska invasionen av Ukraina 2022,ryskt anfall mot Ukraina,Ryssland

Ryssland vinner inte mycket med Bachmut

Bachmut har kallats ”staden full av vin och rosor”. Bachmut var nämligen en gång i tiden känt för just mousserande vin och rosor.

Staden har också varit en viktig industristad och järnvägsknut, men i dagens läge finns så gott som inget kvar. Ryssarna har förstört det mesta.

I mars bedömde lokala myndigheter att 3 000 civila bodde kvar i Bachmut. Nu är det oklart om någon av dem finns kvar längre.

De ofattbara grymheter som Ryssland gjort sig skyldigt till i Butja och Mariupol bådar illa för Bachmut.

Människorättsorganisationer och myndigheter har rapporterat om omfattande ryskt våld mot civila i Bachmut. Såväl civila som soldater har utsatts för tortyr och mord. De civila som varit kvar i staden har levt i misär utan vatten, el och värme.

Före detta Wagnersoldater har berättat att de beordrats döda alla de ser i Bachmut, också barn. Wagnergruppen har gjort sig skyldig till ofantligt många grymma krigsbrott i staden, bland annat halshuggningar och tortyr. Det här enligt ukrainska uppgifter och tribunalen i Haag.

Rysk legosoldat i Wagnergruppen: ”Vår order var att döda alla, även barn” Wagnergruppen anklagas för krigsbrott i Ukraina.

De senaste månaderna har vin- och rosstaden kallats för ”helvetet på jorden” av ukrainska styrkor.

Legosoldatgruppen Wagner har lett de blodiga anfallen i Bachmut och gruppens ledare Jevgenij Prigozjin har kallat Bachmut för en ”köttkvarn” där man malt ner ukrainska soldater.

Prigozjin kan ändå inte vara nöjd med slutresultatet. Wagner har enligt experter förlorat betydligt fler soldater i Bachmut.

Militära bedömare är överens om att Bachmut utgör en symbolisk seger för Ryssland. Ryssland suktade efter efter någon slags seger och det här räcker för stunden.

Bildtext Bild tagen under en begravning i Kiev i december 2022. I kistan ligger en ukrainsk soldat som dödats i strider i Bachmut. Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press Ukraina,ryskt anfall mot Ukraina,Ukrainakrisen,kriget i Ukraina,ryska invasionen av Ukraina 2022,Bachmut,Bachmut,Bakhmut Raion

Bachmut har ingen större strategisk betydelse och staden erbjuder inga nya framgångar i kriget mot Ukraina.

Tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) beskriver Rysslands frammarsch i Bachmut som en ”tom symbolisk seger”. De betecknar det som osannolikt att det här blir en vändpunkt i kriget.

Bachmut kommer inte med några nya möjligheter för intensivare och lyckosamma ryska operationer. Bachmut utgör inte heller någon viktig försvarspunkt för ryska styrkor, enligt ISW.

Rysslands armé sägs vara nästbäst i världen, är det så?

Bachmuts fall är trots allt det här ett av de viktigaste skeendena i kriget hittills, men inte på grund av de orsaker som Ryssland önskat. Bachmuts fall utgör slutet på de allra blodigaste striderna.

Det har tagit nio månader för Ryssland att invadera den strategiskt betydelselösa staden. Det här är ett bevis på hur dåligt koordinerade den ryska armén och Wagnergruppen är.

I början av kriget trodde Ryssland att de kunde erövra Kiev på två veckor. De nio månader långa striderna i Bachmut sätter allt i perspektiv.

Ryssland har stoltserat med att deras armé är nästbäst i världen efter USA, men det syns inte i Ukraina. Om det tog så här länge att erövra en så liten stad som Bachmut, är det enligt militära bedömare osannolikt att Ryssland erövrar Kiev eller några andra stora städer.

Bildtext Två Wagnersoldater hissar gruppens flagga i Bachmut, enligt rapporter via den ryska nyhetsbyrån Sputnik. Bilden har inte verifierats av utomstående och kan alltså vara tagen någon annanstans. Bild: Sputnik via STELLA Pictures/abaca press Ukraina,ryskt anfall mot Ukraina,Ukrainakrisen,kriget i Ukraina,ryska invasionen av Ukraina 2022,Bachmut,Bachmut,Bakhmut Raion

Bachmuts fall är ändå ett hårt slag mot Ukraina som satsat stort på att försvara staden.

Ukrainska myndigheter befarar att Ryssland i och med kontrollen över Bachmut lättare kan attackera stora och strategiskt viktiga städer såsom Kramatorsk och Slovjansk.

Frågan är ändå om Ryssland har möjlighet att rycka fram så mycket. Slaget om Bachmut har kostat dem dyrt: En stor mängd ammunition har använts upp och materiel har förstörts, vilket försvårar nya framgångar.

Det här gör också Ryssland mindre förberedda på Ukrainas kommande motoffensiv. När vi vet hur det går i motoffensiven har vi en bättre bild av i vilken riktning kriget i Ukraina är på väg. Frågan är på vems sida tiden är.