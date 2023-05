Vandafullmäktige gav grönt ljus för spårvagnen – efter ett nästan sex timmar långt möte

I årtionden har Vanda funderat på att utvidga kollektivtrafiknätet med spårvagnsskenor. På måndagskvällen sa stadsfullmäktige, efter ett utdraget möte, ja till spårvagnen.

Just innan midnatt på måndagskvällen fattade Vanda stadsfullmäktige beslut om att bygga spårväg.

Fullmäktigerösterna föll 41–26 till förmån för spårvagnsbygget, då fullmäktige röstade ner Sannfinländarnas förslag om att avblåsa projektet.

Den drygt 19 kilometer långa spårvägen blir Vandas första snabbspårväg. Skenorna ska dras från Mellungsbacka metrostation via Håkansböle och Dickursby till Helsingfors-Vanda flygplats. 27 hållplatser ska byggas.

Byggarbetena planeras pågå åren 2024–2029.

Åsikter för och emot

Vandas spårvägsprojekt är en riktig långkörare.

Beslutsfattarna har varit oeniga om den enorma investeringen ska göras eller inte. Efter många om och men godkände stadsstyrelsen projektplanen för stadens nya spårväg den 8 maj 2023.

Det starkaste politiska stödet till att bygga spårvägen kommer från SDP, De Gröna och Vänsterförbundet. Inom Samlingspartiet och SFP har röster både för och emot höjts. Aktivt emot är Sannfinländarna, Kristdemokraterna och Rörelse Nu.

På måndagskvällen hölls flera anföranden både för och emot spårvagnen.

– Socialdemokraterna säger ja till Vandas språvagn och till framtidens Vanda. Vi vill att Vanda är en lyskraftig metropolstad. Spårvagnen är ett klimatvänligt val och motverkar segregation, sa ordförande för SDP:s fullmäktigegrupp Minna Räsänen i sitt anförande på fullmäktigemötet.

– Elbuss räcker bra. De ekonomiska beräkningarna är osäkra, och därför vore det klokt att avstå från att fatta beslut om spårvagnen nu, underströk å sin sida Sannfinländarnas gruppordförande Niilo Kärki.

Vandas ungdomsråd visade tummen upp åt spårvagnen.

– För unga är spårvagnen i gatubilden en orsak till stolthet och glädje. Spårvagnen är det enda rätta alternativet, sa Anni Juulia Tuomainen, ordförande för Vandas ungdomsråd.

Bildtext Enligt en skiss som staden gjort skulle gatubilden kunna se ut så här i Dickursby. Bild: Vantaan kaupunki Vanda,spårvägstrafik,spårvagnar,spårvägar

Spårvägsprojektet har väckt diskussion och kritik också bland invånarna i Vanda.

Läs mer om Vandabornas tankar om spårvagnen: Skrytbygge eller miljögärning? Frågan om spårvägen splittrar Vandaborna

Kostnaderna sköt i höjden

De uppskattade kostnaderna för spårvägen steg rejält sedan beräkningar år 2019.

Helhetsbudgeten för byggandet var inför fullmäktigebeslutet över 600 miljoner euro.

Vanda stad ska stå för 414 miljoner euro av kostnaderna, då det tidigare budet var 267 miljoner. Helsingfors stad ska betala 15 miljoner euro för den del av spårvägen som finns i Helsingfors, och staten förväntas stå för resten av kostnaderna.

Orsaken till att prisuppskattningen har svällt är enligt staden dels förändringar i planerna, dels den allmänna höjningen av byggkostnader.

Också uppskattningen av mängden passagerare har förändrats sedan den första planen. Då räknade man med att det skulle göras 82 000 resor med spårvagnarna per dygn. Under hösten 2022 gjorde staden nya beräkningar, då det realistiska antalet resor per dygn år 2030 beräknades vara 31 000.