Studie: Omedvetna fördomar vanligast bland vita personer

En enorm studie med över 60 000 deltagare visar att vita ser sig själva mer som människor, medan de kopplar ihop andra raser med djur. Svarta, asiater och latinamerikaner ser sig själva som lika mänskliga som vita.

Studien har utförts vid Harvard University och Tufts University i USA och publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

En överväldigande majoritet, över 90 procent, av de över 60 000 deltagandena uppgav att vita, svarta, asiater och latinamerikaner har lika människovärde.

Men resultatet visar ändå att det finns ett stort glapp mellan vad människor påstår sig tro och vad de faktiskt tänker.

När deltagarna fick svara på närmare frågor om exempelvis rasers (eng. race) koppling till människor och djur framkommer det att många underförstått anser att det finns skillnader mellan de olika raserna.

Det är vita människor som har de största rasistiska fördomarna.

Dolda fördomar bland vita

Forskarna ville komma åt de dolda fördomarna (eng. implicit bias) och utförde totalt 13 experiment genom implicit-associationstestet IAT, ett av psykologins viktigaste redskap för att mäta omedvetna reaktioner som kan färga beteendet.

IAT är avsedd för att upptäcka undermedvetna associationer och attityder. IAT-tester avslöjar ofta fördomar och attityder i sociala sammanhang som människor ofta är ovilliga att säga offentligt, eller kanske inte ens är medvetna om.

De som deltog i studien fick bland annat svara på frågan om de ser sig själva mer som människor eller djur. De fick också bedöma andra raser.

Speciellt vita amerikaner, men också vita människor från västra Europa, ser sig själva mer som människor än djur. Samtidigt associerar vita svarta människor mer med djur. Totalt 61 procent av de vita deltagarna ser sig själva mer som människor än svarta.

Då de vita deltagarna fick jämföra sig själva och asiater svarade 69 procent att de är närmare människosläktet, medan asiater är närmare djursläktet.

Vita människor har liknande åsikter oavsett ålder, religion och utbildning. Politiska åsikter och kön påverkade däremot – konservativa och män hade en starkare åsikt att vita är mer mänskliga än andra raser.

Svarta ser sig inte som bättre än andra

De svarta, asiatiska och latinamerikanska deltagandena hade inga dylika fördomar. De ser sig själva som lika mänskliga som exempelvis vita människor. Svarta, asiatiska och latinamerikanska deltagare ser inte sin egen ras som bättre än vita.

De här grupperna visade ändå fördomar då de var tvungna att jämföra vita med en annan rasgrupp än den egna. Till exempel asiater ser vita människor som mer mänskliga än svarta och svarta människor ser vita som mer mänskliga än asiater.

– Den största slutsatsen för mig är att vi fortfarande brottas med uppfattningar som funnits i flera århundraden, men i en ny form, säger forskaren Kirsten Morehouse vid Harvard University till AFP.

Enligt Morehouse visar forskningen fortfarande att mycket är till förmån för de vita och att vita ofta är i topp i den sociala hierarkin.

Morehouse konstaterar vidare att man kan tro att alla raser är mer partiska till förmån för den egna gruppen, men det stämmer inte för andra än vita.

Många svarta, asiater och latinamerikaner vittnar om att de avhumaniseras i samhället och att det används som svepskäl för ojämlik behandling. Det här är också något som syns i historien, säger Morehouse. Hon refererar bland annat till folkmord och polisbrutalitet.

Speciellt svarta människor utsätts ofta för nedsättande språkbruk där de kallas för olika djur. Till exempel svarta idrottare har berättat att de kallats för apa, både av andra idrottare och idrottsanhängare.

Det här problemet uppmärksammades senast i helgen då Real Madrids spelare Vinícius Júnior uppgav att han fått höra rasistiska glåpord såsom apa. Nu utreds ärendet av polis.

Liknande tester som utfördes i studien kan göras på Harvards webbplats.