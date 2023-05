Artisten Tina Turner är död

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Tina Turner är död, uppger hennes talesperson enligt Sky News. Turner blev 83 år gammal.

Enligt talespersonen dog Turner på onsdagen i sitt hem i Küsnacht i närheten av staden Zürich i Schweiz, efter en lång tids sjukdom.

– Med henne går världen miste om en musiklegend och förebild, skriver talespersonen i ett uttalande.

Enligt tidningen The Guardian diagnostiserades Turner med tarmcancer år 2016 och hon fick en levertransplantation året därpå.

En av rockhimlens ljusstarkaste stjärnor

Tina Turner, ursprungligen Anna Mae Bullock, föddes den 26 november 1939 i delstaten Tennessee i USA.

Hon inledde sin karriär på 1950-talet för att på 1980-talet bli ett av musikvärldens största namn, känd framför allt för sin kraftfulla röst.

Turner är en av de mest framgångsrika kvinnliga rocksångarna genom tiden och har belönats med tio Grammy-statyetter. Hon har ibland även kallats drottningen av Rock'n Roll.

Till hennes mest kända låtar hör bland annat What's Love Got to Do with It och (Simply) The Best.

Tina Turner uppträdde i Finland senast år 2009.

Artikeln uppdateras.

Källor: Sky News, The Guardian, Reuters