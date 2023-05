Gigantiskt misslyckande av regerande världsmästarna i hemma-VM – trubbigt Finland förlorade kvartsfinalen mot Kanada

Det blir ingen medalj för Lejonen i detta VM. Då de fyra bästa lagen fortsätter turneringen är Finland inte med längre. Laget förlorade kvartsfinalen mot Kanada med 1–4.

Lejonen bjöd inte på något övertygande gruppspel i Tammerfors och det fanns många frågetecken runt laget inför slutspelet. Men samtidigt som turneringen började på allvar fanns det en chans för Finland att glömma det som varit bjuda på något stort igen.

Men då de fyra sista matcherna spelas i Tammerfors är regerande världsmästarna inte kvar i turneringen. Kanada vann kvartsfinalen och såg till att Finland missade semifinalerna och medaljmatcherna för första gången sedan 2018.

En stor fråga efter gruppspelet var Finlands trubbiga anfallsspel och det var en knut som man inte lyckades lösa upp till kvartsfinalen. Laget tryckte tillbaka Kanada i flera repriser och skapade lägen men pucken gick inte in.

– Vi hade en bra grupp och var redo inför den här matchen. Målskyttet ger energi och det fick vi inte förrän i slutet och lite för sent, säger förbundskaptenen Jukka Jalonen till C More.

Och då Lejonen inte utnyttjade sina chanser tog ”Lönnlöven” vara på sina lägen.

Slarviga backar då Kanada nätade

Sju minuter in i matchen gjorde Jack Quinn 1–0 för Kanada då han fick pucken efter en snabb spelvändning. Atte Ohtamaa tappade balansen då Quinn satte fart och hans skott gick in bakom Emil Larmi. Det var en puck som inte såg helt otagbar ut för den finländske målvakten.

I mitten av matchen gjorde Kanada 2–0 då Ville Pokka och Niklas Friman gick bort sig och gav motståndarna ett två mot en-läge. Jake Neighbours spelade fram Samuel Blais som hängde in 2–0.

– De fick två frilägen och gjorde mål. Gör man små misstag så blir man straffad, säger Jalonen.

Bild: Tomi Hanninen VM i ishockey för herrar 2023,Finlands herrlandslag i ishockey

Nya kedjor gav inget resultat

Kort efter Blais mål fick Finland sin bästa chans då Kaapo Kakko kom fri mot Samuel Montembeault men New York Rangers-proffset hamnade i dålig vinkel och fick inte in pucken. Kakko skapade senare också ett två mot en-anfall med Kasperi Kapanen men det gav inget mål.

– Om vi hade gjort 1–1 eller reducerat till 1–2 kunde det ha varit en annan match. Men vi var inte tillräckligt effektiva och det bättre laget gick vidare.

Goda råd var dyra för Lejonen inför sista perioden och Jukka Jalonen svarade med nykomponerade kedjor. Kaapo Kakko in i första kedjan, Teemu Hartikainen flyttades ner till tvåan och Ahti Oksanen och Harri Pesonen bytte plats med varandra i trean och fyran.

Men just som ett nytt Finland skulle börja spela gjorde Kanada mål och släkte i praktiken Lejonens hopp. Michael Carcone fick en magnifik passning av MacKenzie Weegar och satte in 3–0.

Efter Kanadas tredje mål var det ett handlingsförlamat Finland på isen. Spelarna uppträdde nervöst och slarvade då man var tvungna att jaga ett mål. Först med drygt tre minuter kvar att spela spräckte Lejonen nollan då Teemu Hartikainen petade in pucken med spel sex mot fem.

Det blev Finlands sista mål i matchen för kort därpå satte Tyler Toffoli 4–1 och såg till att de finländska spelara får följa med VM:s sista matcher från tv-sofforna.

Kanadas motståndare i semifinalen på lördag blir Lettland. Lettland säkrade sin första semifinalplats någonsin då laget vann över Sverige i Riga med 3–1.

Matchen stod 1–1 efter 40 minuter men i sista perioden avgjorde Miks Indrasis och Janis Jaks för Lettland.

Texten uppdateras...