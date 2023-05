SJK satte punkt på KuPS segersvit och rörde om i toppstriden – Inter krossade Haka och lämnade jumboplatsen

Fotbollsligan toppas nu av SJK i och med att KuPS sex matcher långa segersvit brutits. SJK hemmasegrade med 1–0 efter mål av Jeremiah Streng.

KuPS hade chansen att ta ledningen redan i den 13:e matchminuten då formstarke Joona Veteli, som gjort tre mål på de senaste fyra matcherna, fick prova från straffpunkten. Målvakten Ovie Ejeheri gissade rätt och 0–0 höll sig in i halvtid.

I den 76:e minuten tog sig Jeremiah Streng förbi KuPS-försvaren Ibrahim Cisse och tryckte in 1–0 målet som räckte till seger. Målet var Strengs andra på två raka matcher och tredje för säsongen.

– Ganska likadant mål som mot KTP, det kom en lång boll, fintade bort försvararen och satte bollen i mål, säger Streng till Ruutu.

I nästa omgång utlovas Österbottenderby då SJK ställs mot VPS.

– Derbymatch, en måsteseger, säger Streng.

Tommi Jyry assisterade fram Inter till seger

Inter har haft en bedrövlig start på säsongen och låg sist i ligatabellen inför hemmamatchen mot Haka.

Inter tog genast greppet om matchen och skapade flera målchanser i matchens inledning. I den 21:a minuten sköt Darren Smith Inter i ledning på passning av Tommi Jyry.

Efter halvtid var det samma herrar som utökade ledningen då Jyry tog sig in i straffområdet och serverade fram Smith en tom bur. 3–0 målet kom kort därpå då Jyry på samma vis tog sig in i straffområdet och hittade försvararen Mikael Almen som satte in sitt första Inter-mål.

– Idag visade samtliga 90 minuter att vi ville vinna. Hela laget visade att de ville uppoffra sig för att försvara det egna målet, kommenterar Jyry till Ruutu.

– Idag hittade alla passningar rätt adress, känns som allt gick som det skulle. Vi kan inte vara helt nöjda med poängmängden vi mäktat med den här säsongen, men detta är början på något nytt.

Segern innebär att Inter lämnar bottenträsket och kliver upp på nionde plats. IFK Mariehamn är nya jumbon och spelar på lördagen hemma mot HJK.

HIFK har flyt i fotbollsettan

Helsingfors IFK tog sin tredje raka seger då KäPa föll med 0–2. Mustapha Coker satte gästerna i ledning och Aleksi Wahlman punkterade matchen.

HIFK är obesegrade i de senaste sju matcherna och har inte släppt in ett enda mål på de fem senaste. De ligger nu trea i tabellen på samma 14 poäng som tvåan Gnistan. MP leder fotbollsettan på 16 poäng.