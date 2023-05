Céline Dion ställer in Europaturné på grund av neurologisk sjukdom

Världsstjärnan Céline Dion ställer in drygt 40 konserter i Europa i år och nästa år. Bland de inställda konserterna finns två konserter i Helsingfors i oktober.

Sångerskan Céline Dion kommer inte att uppträda i Helsingfors i oktober. Eller i Stockholm, Köpenhamn eller Oslo.

Sex planerade konserter i Paris i september och två i London i april nästa har också strukits ur kalendern.

Céline Dions turné Courage World Tour inleddes redan år 2019 med 53 konserter, men sedan avbröts den på grund av coronapandemin. I januari 2022 meddelade Dion att hon på grund av hälsoproblem var tvungen att inställa den del av turnén som skulle gå av stapeln i Nordamerika och att Europadelen blev uppskjuten.

På fredagen meddelade Dion på fredagen på Twitter att även Europadelen av konsertturnén nu är inställd.

Orsaken är att Céline Dion har drabbats av den sällsynta neurologiska sjukdomen stiff person syndrome (SPS), vilket gör att hon inte kan sjunga som förut.

Ger inte upp hoppet

Sjudomen är obotlig, men i sitt meddelande på Twitter säger Dion ändå att hon inte ger upp hoppet:

”Mitt hjärta brister, men det är bäst att vi avbokar allt tills jag verkligen är redo att vara tillbaka på scen”, skriver Dion.

Stiff person syndrome är en autoimmun sjukdom som drabbar en på miljonen och präglas av växelvisa perioder med muskelstelhet i bål, armar och ben. Stelheten går dessutom hand i hand med en ökad känslighet för till exempel ljud, beröring och känslomässiga upplevelser som kan trigga episoder av muskelkramper eller spasmer.

Personer med SPS drabbas ofta av otäcka fallolyckor, eftersom plötsliga ljud kan orsaka kramper och kroppens normala reflexer inte fungerar för att skydda kroppen i fallet.

Céline Dion är kanske bäst känd för balladen My Heart Will Go On från filmen Titanic.