”Vi körde med gråten i halsen och gasen i botten till djurintensiven” – storpudeln Ales borrelia har hittills kostat husse 16 000 euro

Fästingsäsongen är i full gång. Vill det sig illa kan även hundar drabbas och bli sjuka av fästingburna sjukdomar – för Jan Andersson och storpudeln Ale tänkte det gå riktigt dåligt.

Som bekant bär en del av fästingarna på jobbiga sjukdomar som kan drabba både människor och djur. Våra fyrbenta vänner, speciellt hundarna, kan insjukna främst i två olika bakterieburna sjukdomar, borrelia och granulocytär anaplasmos.

Ledande veterinär Sanna Viitanen på Smådjursjukhuset vid Helsingfors universitet säger att många hundar kommer i kontakt med dessa bakterieburna sjukdomar, men att de flesta hundar utvecklar antikroppar utan att kliniskt insjukna. Endast en liten del av dessa hundar insjuknar i borrelia eller anaplasmos. TBE är ytterst sällsynt bland hundar.

Även om bara en liten del av hundarna blir sjuka så är det inte skoj då ens egen hund hör till den lilla procenten som blir allvarligt sjuk. Jan Andersson, husse till hunden Ale

Storpudeln Ale insjuknade år 2019. Det började med att han kräktes och hans familj tog honom till veterinären som konstaterade att magsjuka härjade i byn. Ägaren, Jan Andersson och hunden Ale blev hemskickade. Då julen nalkades och hunden igen blev hängig och drog tassarna efter sig, beslöt Andersson att besöka en veterinär för vidare undersökningar.

Veterinären konstaterade då att njurarna fått en permanent skada och att det fanns aktiv borrelia i blodet. Eftersom hunden var i dåligt skick gällde det att först stabilisera läget och sedan ta itu med de sjuka njurarna, berättar Andersson.

– Under tre långa månader levde vi i ovisshet, skulle Ale klara livhanken eller inte.

Andersson hade gett fästingmedicin och kontrollerat pälsen regelbundet under sommaren, året då Ale insjuknade. Det är oklart om han borde ha gett hunden fästingmedicin under en längre period, eller om han överhuvudtaget kunde ha påverkat saken.

Idag har den stiliga Storpudeln Ale hunnit fylla elva år och han är pigg och glad. Men resan till en stabil tillvaro har varit lång och kostat skjortan.

Hittills har kostnaderna varit cirka 16 000 euro och eftersom vården fortsätter så lär den summan stiga.

Vården i det akuta skedet kostade omkring 1000 euro och allt som allt har Andersson och Ale besökt veterinären 16 gånger. Veterinärbesök, laboratorieundersökningar och mediciner utgör tillsammans grunden för kostnaderna.

Underskatta inte fästingburna sjukdomar

Fästingen är ingen harmlös varelse.

– Även om det är få hundar som insjuknar är det viktigt att prata om de hundar som blir svårt sjuka, säger Andersson.

Han är noga med att poängtera betydelsen av att skydda sin hund genom att ge fästingmedicin. Det ligger i hela familjens intresse att hunden har så få fästingar som möjligt.

Efter att Ale insjuknat och njurarna skadats kan de bara använda sig av en sorts fästingmedicin. Fästingkoll är också att rekommendera, även om det kan vara utmanande då pälsen är tjock och fluffig.

Trots den svåra tiden och hålet i plånboken är Andersson nöjd med den veterinärvård Ale fått. Man kan nog säga att de även haft en gnutta tur på vägen. Samma kväll som Storpudeln Ale blev riktigt sjuk, fastställdes borreliadiagnosen.

– Vi hade nog turen på vår sida, eftersom borrelian måste vara aktiv för att synas i blodprovet.

Vanliga symtom

Sanna Viitanen konstaterar att symtomen för både anaplasma och borrelios är liknande som vid andra sjukdomar, vilket kan försvåra diagnostiken. Minskad aptit, trötthet, ömma leder och feber är vanliga symtom vid så kallad akut anaplasmainfektion.

Det gäller att uppsöka en veterinär för att kunna diagnostisera sjukdomen. Det sker främst med blodprov, PCR – och antikropptest.

Vid akut Borrelia är symtomen liknande men även haltande kan förekomma. Diagnostiseringen sker då främst via ett antikropptest. Både anaplasma och akut borrelia behandlas med antibiotika. Det förekommer även en mer sällsynt typ av borrelia, där sjukdomen kan bryta ut i ett senare skede och kan orsaka en immunmedierad njursjukdom.

Var uppmärksam då du reser med din hund

Veterinär Julianne Börman uppmanar alla som ska resa i sommar med sin hund att uppdatera fästingskyddet. I utlandet finns andra sorters fästingar som bär på sjukdomar vi inte ännu har i Finland. Det bästa vore att de inte spred sig till Finland.

Hon poängterar att man gärna ska välja en medicin som skyddar mot både fästingar och loppor.

Bildtext Veterinär Julianne Börman uppmuntrar att göra fästingcheck på sin hund dagligen under hela fästingsäsongen. Bild: Daniela Salo / Yle veterinärvård,fästingar,hundar

– Det man sällan tänker på då man ger fästingmedicin åt sin hund, är att det kan minska antalet fästingar. Då man får livet av en vuxen hona, innebär det att man samtidigt undviker 2000 kommande fästingar, säger veterinär Julianne Börman.

Både Sanna Viitanen och Börman konstaterar att det faktum att klimatet blivit varmare har bidragit till att fästingsäsongen blivit längre. De små krypen gillar värme. De vaknar och blir aktiva då dagstemperaturen överstiger fem grader celsius.

Forskning

Det finns inte färsk forskning att tillgå kring ämnet hundar och fästingburna sjukdomar. År 2014 publicerade Helsingfors universitet en forskning gällande Anaplasma och Borrelia hos hundar – Survey of selected tickborne diseases in dogs in Finland. De samlade in antikropptest av friska hundar runt om i Finland.

Det geografiska läget syntes klart i forskningsresultatet. Högst var förekomsten bland hundar i den Åländska skärgården, där 45 % av hundarna hade antikroppar mot anaplasma och 20 % mot borrelia. Medan siffrorna bland hundar i västra Finland låg på 6,5 % och 3,3 %. I Uleåborgs län låg förekomsten på noll procent.

Viitanen berättar att de ”screenar” friska hundar i anslutning till bloddonation och dylik verksamhet och via det har hon en magkänsla av att siffrorna antagligen är högre idag. Det skulle vara i linje med det ökade antalet fästingar.

Bildtext Plocka bort fästingen genast. Ju längre tid fästingen sitter kvar desto större är risken att sjukdomar sprids. Desinfiera området vid behov. Bild: Daniela Salo / Yle fästingar,Pincett,hundar

Sanna Viitanen och Julianne Börman förespråkar användningen av mediciner för att förebygga fästingburna sjukdomar. De konstaterar att medicinerna som säljs i Finland är trygga. Samma mediciner används även i Europa och Nordamerika.

Viitanen poängterar att man alltid vid val av medicinering överväger förhållandet mellan nytta och skada. Beträffande frågan om fästingar och medicinering är nyttan stor, vilket förespråkar användningen av medicin. Även om sannolikheten att hunden drabbas av en svår fästingburen sjukdom är liten, värmer inte dessa ord de ägare vars hundar har insjuknat.