Välkommen att fira Pride med Yle i sommar

Yle sänder en omfattande helhet med filmer, dokumentärer och musik.

Yle Teema och Yle Arenan visar den nya filmen Jag dejtar Amber (Dating Amber), en komedi om en pojke och en flicka som går i samma skola och som har en låtsasrelation för att dölja sin homosexualitet för andra.

Andra pridefilmer är italienska La dea fortuna, kanadensiska Matthias & Maxime, Peter Greenaways Eisenstein i Guanajuato, Carol som baserar sig på Patricia Highsmiths roman samt Oscar-vinnaren Moonlight. På programmet står också en kväll som tillägnats George Michael, eftersom det i juni blir 60 år sedan stjärnan föddes. Yle Fem visar bland annat favoritserien Torka aldrig tårar utan handskar.

Pride-paraden i Helsingfors streamas lördagen 1.7 med start kl. 11.55.

En kväll med George Michael

29.6. Yle Teema kl. 21 och Yle Arenan

George Michael - Portrait of an Artist

(George Michael: Portrait of an Artist, Storbritannien 2023) Vem var egentligen George Michael? En ny dokumentärfilm producerad och regisserad av Whams före detta manager Simon Napier försöker ge svar på frågan. Georgios Kyriacos Panayiotou, son till en grekcypriotisk far och engelsk mor föddes i London 1963. George Michael blev en av världens största popstjärnor genom Wham som han grundade tillsamman med Andrew Ridgeley 1981 och solokarriären som han inledde 1986. Karriären som spände över 30 år innefattade också homosexualitetens våndor, drogproblem, kampen mot skivbolaget och skandaltidningarna samt ett mindre känt drag, det osjälviska välgörenhetsarbetet. Hans liv belyses av människor som kände George Michael väl, såsom Stevie Wonder, Stephen Fry, Rufus Wainwright, Piers Morgan, Sanadra Maitreya (f.d. Terence Trent D’Arby) och Kenny Goss. Svensk textning.

George Michael – Live in London 2008

(Storbritannien 2008) Den massiva avslutande konserten för George Michaels framgångsrika 25-årsjubileumsturné spelades in på Earl's Court i London i augusti 2008. Hitlåtarna omfattar bland annat Careless Whisper, Freedom, Faith, Everything She Wants och Amazing.

Kino: För evigt (12)

28.6 Yle Teema 21.30 och Yle Arenan

(La dea fortuna, 2019) För evigt är Ferzan Özpeteks utmärkta drama med temat omsorg och ansvarstagande. Arturos (Stefano Accorsi) och Alessandros (Edoardo Leo) 15 år långa förhållande är i kris när en nära vän Annamaria (Jasmine Trinca) dyker upp med sina barn och männen plötsligt blir deras vårdnadshavare. Özpeteks berättelser från lgbt-världen i Rom får i den här filmen en ny nyans, där beröringen av lyckans gudinna förändrar mycket. Tillgänglig på Yle Arenan tom. 25.9.2023. Svensk textning.

Jag dejtar Amber (7)

30.6 Yle Teema kl. 21.00 och Yle Arenan

(Dating Amber, Irland 2020) En rättfram dramakomedi om två gymnasieungdomar som inleder en låtsasrelation för att dölja sin homosexualitet för andra. I huvudrollerna: Fionn O'Shea och Lola Petticrew. Regissör: David Freyne. Tillgänglig på Yle Arenan tom. 26.12.2023. Svensk textning.

En hel människa

3.6 Yle Fem kl. 17.25, alla avsnitt på Yle Arenan

(Et helt menneske, 2022, Danmark) Asta, fem år, är född i en pojkkropp men känner sig som flicka. Hennes föräldrar har valt att stötta henne och nu ska de till läkaren för att få en remiss till en könsidentitetsklinik i Köpenhamn. Frederik är 17 år när han upptäcker att han hellre vill leva sitt liv som flicka och hans far försöker nu vänja sig vid att han inte längre har en son. Tillgänglig på Yle Arenan tom. 3.6.2026. Svensk textning.

Nelly & Nadine

25.6 Yle Fem kl. 22, Yle Arenan 19.6

(Sverige 2022) Den osannolika kärlekshistorien om två kvinnor som blir förälskade i varandra på julafton 1944, i Ravensbrücks koncentrationsläger. Trots att de skiljs åt under andra världskrigets sista månader lyckas Nelly och Nadine senare hitta varandra och tillbringar sedan resten av sina liv tillsammans. Under många år är deras kärlek hemlig. Nu har Nellys barnbarn, Sylvie, bestämt sig för att öppna Nelly och Nadines hittills stängda lådor på vinden. Framför henne vecklas en fantastisk historia fram. Det här är den tredje delen av Magnus Gerttens dokumentärtrilogi som utgår från arkivmaterial från april 1945, då överlevare från koncentrationslägren anlände till hamnen i Malmö. Produktion: SVT, 2022.. Tillgänglig på Yle Arenan tom. 27.1.2025.

Ditlev Tamm – Professor i högklackat

3.7 Yle Teema kl. 19, Yle Arenan 5.6

(Danmark 2022) Juridikprofessorn Ditlev Tamm har under de senaste 20 åren väckt uppmärksamhet med sina färggranna kläder, som han väljer fritt ur både dam- och herrgarderoben. Tamm besöker Copenhagen Fashion Week, där han träffar unga designer som utmanar gränserna för hur vi kan klä oss. Tillgänglig på Yle Arenan tom. 30.6.2032. Svensk textning.

Smak av honung

7.7. Yle Teema kl. 21 och Yle Arenan

(A Taste of Honey, Storbritannien 1961) En brittisk klassiker där en tonårstjej blir gravid, hamnar på gatan och får hjälp av sin homosexuella arbetskompis. I huvudrollerna Rita Tushingham och Murray Melvin. Regissör: Tony Richardson. Tillgänglig på Yle Arenan tom. 5.8.2023.

Favoriter i repris:

Torka aldrig tårar utan handskar (12)

11.6. Yle Fem kl. 20.45, alla tre avsnitt på Yle Arenan 1.6

(Sverige, 2013) Rasmus och Benjamins kärlekshistoria. Serien utspelar sig i tre tidsplan: 70-tal, 80-tal och nutid. De allra modigaste bögarna har börjat resa sig för ett liv i frihet. Rasmus flyr trångsyntheten i Koppom och flyttar till Stockholm där han möter kärleken i Benjamin. Regi: Simon Kaijser da Silva, manus: Jonas Gardell. Tillgänglig på Yle Arenan tom. 1.12.2023.

Kino: Carol (12)

27.6. Yle Teema kl. 21.50 och Yle Arenan

(USA 2015) En försäljare på ett varuhus förälskar sig i en äldre gift kvinna i 1950-talets New York. Filmen bygger på en roman av Patricia Highsmith. I huvudrollerna: Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler och Sarah Paulson. Regi: Todd Haynes. Tillgänglig på Yle Arenan tom. 24.9.2023. Svensk textning.

Hockey och höga klackar

27.6. Yle Fem kl. 18.30 och Yle Arenan

(Sverige, 2018) Mikke har tre barn och har i hela sitt liv burit på en hemlighet. En dag bestämmer han sig för att vara helt sann mot sig själv och leva helt utan förnekelser och avslöjar hemligheten. Släkten ska introduceras till Micaela, som tycker om salsa och ishockey. Tillgänglig på Yle Arenan tom. 24.9.2023.

Fördom och stolthet - en queer filmhistoria (16)

2.7. Yle Fem kl. 22.35 och Yle Areena

(Sverige, 2018) I den svenska dokumentären gör Eva Beling en explicit och närgången djupdykning i filmarkiven - sett ur ett queerperspektiv. Från Mauritz Stillers Vingarne 1916 via Bergman och Zetterling till våra dagar, får HBTQI-personerna sin rättmätiga plats i den svenska filmen. I dokumentären intervjuas Bibi Andersson, Jonas Gardell, Rikard Wolff och många filmhistoriker. Tillgänglig på Yle Arenan tom. 7.8.2023.

Patricia Highsmith och kärlekslängtan (12)

6.7. Yle Teema klo 21.00 ja Yle Areenassa

(Loving Highsmith, Schweiz 2022) Patricia Highsmith är en känd amerikansk rysarförfattarinna och har skapat bland annat gestalten Tom Ripley. I programmet bekantar vi oss med Patricia Highsmith genom hennes opublicerade dagböcker där man kan läsa om bland annat hennes kärlekslängtan och sökandet efter den egna identiteten. Många av hennes böcker har filmatiserats. De kändaste är Främlingar på tåg, Mr. Ripley - en man med många talanger, och Carol. Tillgänglig på Yle Arenan tom. 30.11.2024. Svensk textning.

Eisenstein i Guanajuato (16)

19.7. Yle Teema klo 21.30 ja Yle Areena

(Eisenstein in Guanajuato, 2013) Den sovjetiske filmregissören Sergej Eisenstein tog sig med följe till Mexico 1931 när planerna i Hollywood kraschade. Upplevelsen av landet fick avgörande betydelse för hans fortsatta liv. I rollerna: Elmer Bäck, Jakob Öhrman, Luis Alberti. Regi: Peter Greenaway 2015. Tillgänglig på Yle Arenan tom. 17.8.2023. Svensk textning.

Moonlight (12)

26.7. Yle Teema klo 21.35 ja Yle Areena

(USA, 2016) Dramat som belönats med Oscar för bästa film handlar om en ung man som växer upp på ett oroligt bostadsområde i Miami. Filmad under tre livsskeden då Chiron hittar sin identitet och sin plats i livet. R: Barry Jenkins. S: Trevante Rhodes, Mahershala Ali, Janelle Monáe. Tillgänglig på Yle Arenan tom. 8.8.2023. Svensk textning.

Övriga program som ingår i helheten är minidokumentärserien Helsinki Ballrom, den fjärde säsongen av RuPaul's Drag Race UK, det franska filmprisbelönta kärleksdramat Vi två och den kanadensiska filmen Matthias & Maxime.