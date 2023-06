Det blir byns fest eller så dyker nästan inga föräldrar upp – skolavslutning firas på mycket varierande sätt

En del elever firar skolavslutning med tusen andra personer, en del med karnevalkväll medan andra firar i egna klassen med streamad fest på skärm. Skolavslutningen ser mycket olika ut i skolorna i svenska Österbotten.

Det finns cirka 80 svenskspråkiga skolor (årskurs 0-9) i Österbotten och Karleby. Och nästan lika många sätt att fira skolavslutning.

– Det är jätteviktigt för eleverna att de får visa upp sin skola, vad de har gjort. Vi uppskattar att föräldrarna kommer, till och med mor- och farföräldrar är intresserade. Att skolan är öppen för alla vinner alla på i slutändan, säger bildningschef Ida Kronholm i Kronoby.

I vår har lågstadieskolorna i Kronoby valt att bjuda in till flera olika evenemang. Centralskolan höll vernissage för både föräldrar och mor- och farföräldrar. Nedervetil och Terjärv har samma tanke om att dörrarna ska vara öppna under olika tidpunkter och för att bygga förtroende och nå så många som möjligt, betonar Kronholm.

Nedervetil skola hade också tre julfester i vintras så att alla hade möjlighet att komma och titta på nya skolan.

I Nykarleby ordnar föräldrarna det praktiska

I Nykarleby har ettusen personer redan haft vårfest i idrottsgården Stjärnhallen.

– Så det är ett kalas som heter duga, säger Zachariasskolans rektor Mikael Fröjdö.

Det är skolans klasser från förskola till sexan som hade sin fest redan på tisdag kväll. Initiativet kom från Hem- och skolaföreningen och de står för de praktiska arrangemangen medan skolan står för programmet.

– Då behöver skolans personal inte dra hela lasset. Ur föräldarperspektiv finns en önskan mötas och att alla får se alla barn sjunga. Det finns en beställning på att man vill träffas och då går folk in med annan motivation. Så med samarbete funkar det bra.

Årskurs 7-9 firar också niornas dimission i Stjärnhallen, och då är det bara niornas vårdnadshavare som bjuds med.

– Vi fyller salen med det.

Zachariasskolan prioriterar möjligheter att träffas och bygga gemenskap, framhåller Fröjdö. I julas hade skolan en handfull julfester så att så många som möjligt skulle rymmas med.

– Det finns vissa utmaningar, men vi framhåller ännu mer efter corona att vi ska ha gemensamma kulturella evenemang, gemensamma upplevelser och uppträdanden. Vi försöker sätta mer fokus på det, säger Fröjdö.

Bildtext Mikael Fröjdö. Bild: Yle/Kati Enkvist. Närbild,mikael fröjdö,zachariasskolan

Föräldrar fick skola i Jakobstad att kompromissa

Bonäs-Vestersundsby skola tänkte i år ha en avslutningsfest med vårdnadshavare för de som går i årskurs fem och byter skola i höst.

Utmaningen är som på många andra håll att festsalen är för liten för att ta in fler gäster.

– Sedan har föräldrar hört av sig och önskat att de skulle få komma, men det är också barnens fest och de behöver få vara tillsammans, säger tf rektor Mathias Forsblom.

Skolan har tidigare testat att ha flera olika julfester eller fest utomhus.

– Det kan lycaks fenomenalt bra eller så kan väder och vind ställa till en hel del. Den gången vi var ute blåste det så fördärvat att vi inte visste hur vi skulle hållas kvar.

I år beslöt skolan efter föräldrarnas frågor att kompromissa. Efter festen i gymnastiksalen blir det glass på skolgården och sedan betygsutdelning i klasserna. Föräldrar är välkomna till klassvisa delen.

Lagmans skola bjuder liksom Bonäs-Vestersundsby in femmornas föräldar till vårfesten.

– Vi kunde vara ute men det är vi inte. Föräldrarna brukar vara glada och nöjda, det ska ibland gnällas på allt hit och dit men man måste tänka tanken till slut, säger rektor Catharina Lunabba-Domars.

Hon säger att skolans elever nästan på egen hand fyller gymnastiksalen. Skolan brukar ha flera julfester och mer festprogram då. Våravslutningen är en annan sak, påpekar Lunabba-Domars.

– Det är inte en vårfest, utan en avslutning och kort litet program.

Närpes festar i flera dagar

Vid Närpes skolcentrum blir det en rad olika fester på olika dagar. Orsaken är att fyra skolor (lågstadium, högstadium, gymnasium och yrkesskola) med totalt 1000 elever och anställda delar på simhallens festutrymme.

– Och alla tävlar om samma utrymmen. I år har vi vår avslutningsfest tidigare i veckan, på torsdag, säger rektor Staffan Holmberg på Mosebackens Skola.

På lördag blir det sedan enbart betygsutdelning.

I centrumskolan i Vörå brukar skolans vårfest bli något av en byafest, uppger rektor Jan Hermans. Med på festen ryms hela tjocka släkten, teater, musik och stipendieutdelning. Den hålls i år redan på onsdag kväll sista skolveckan.

– Vi har inte begränsat vem som får komma med, eller ett man bara får ta med ett visst antal släktingar. Och hittills har vi alltid rymts in.

Skolan har cirka 100 elever.

– Jag tycker festen är viktig för Oravais som by. Vi har i dag inte så många tillfällen i byn då alla kan träffas. Det blir lite som byns fest.

På lördag blir det sedan skolgudstjänst för de som väljer det, övriga har annat program i skolan.

Gerby fyller trefaldighetskyrkan, sjuor tittar på stream i klassen

Gerby skola har kommit överens med lutherska församlingen i Vasa att skolan får boka Trefaldighetskyrkan för skolavslutning. Och elever, föräldrar och mor- och farföräldrar brukar fylla kyrkan.

– Det är vårfest utan religiösa inlägg, säger rektor Fredrik Sundell.

Bildtext Fredrik Sundell. Bild: Mari Latva-Karjanmaa / Yle Gerby

Skolans elever har alltså program, de får sina betyg och upplägget liknar alltså inte alls en skolgudsjänst.

I Borgaregatans skola får årskurs 8 och 9 komma till festsalen och alla nior får ta en vårdnadshavare med sig.

– Tyvärr ryms inte alla med längre, en förälder (per elev) får komma, men det betyder att sjuorna sitter i sina egna klasser, säger rektor Markus Rönnblom.

Sjuorna får titta på festen som streamas från festsalen. Rönnblom säger att skolan gör så för niorna går ändå ut skolan och det är en milstolpe som föräldrarna bör få vara med på.

– Det är en högtidlig tillstäning med program och betygsutdelning. Det hör till att man får komma med.

Karleby har karneval eller nästan inga föräldar alls

I Karleby har Chydenius skola i år ordnat en vårkarneval dit cirka 600 föräldrar, elever och kom.

Festen ordnades i samarbete med föräldraföreningen.

– Familjer, alla nära och kära var inbjudna och det var program både inne och ute, säger rektor Charlotta Uusitalo.

Festen hölls redan 16 maj på kvällen.

– Vi hade lite cirkusworkshopar på gården, mete, lotteri och ponnyridning, bakverksförsäljning och uppträdande inomhus.

Under karnevalen samlade skolan nämligen också in pengar för lägerskolor. Nu på lördag bjuder skolan in enbart sexornas vårdnadsahavare till avslutningen.

– Vi har fått jättepositiv feedback för karnevalen, den var väldigt uppskattad, säger Uusitalo.

I högstadiet Donnerska skolan är intresset från föräldrarna betydligt lamare. Skolan har crika 80 nior varje år men rektor Kaj Holmbäck säger att 10-20 föräldrar brukar komma på avslutningsfesten på lördag.

– Niorna får sina betyg på scenen, och vi skulle önksa att det kom flera föräldrar. Det har blivit lite av en tradition att det inte kommer så många. Det kanske är eleverna som säger att de inte ska komma, funderar Holmbäck.

Samtidigt brukar skolan hålla avslutningen kort för att göra rum för studentdimissionen senare på dagen.

Holmbäck gissar att eleverna på nian vill ha avslutningen som sin egen grej, även om han bara kan spekulera i orsakerna till att så få föräldrar kommer med.

– Jag vet inte. Vi är glada för varje förälder som kommer.

Korsholm har allsång och en del föräldrar

Solf skola i Korsholm bjuder in sexornas och ettornas föräldrar. Då ryms alla först i gymnastiksalen, och efter lite sång och tal delar man på sig så att bara sexorna och deras vårdnadshavare blir kvar för betygsutdelning, uppger rektor Marica Friman.

Också i Sundom har man länge gjort på samma sätt, att ettornas och sexornas föräldrar ryms med på festen.

Smedsby-Böle skola firar i år i flera omgångar utomhus, med vårdnadshavare på lördag.

– Vi har en fin amfiteater på skolgårde, hoppas på fint väder, säger rektor Lena Sjöholm-Fahllund.

Bildtext Lena Sjöholm-Fahllund Bild: Yle/Markus Bergfors Smedsby, Korsholm,lågstadiet,smedsby skolcentrum,smedsby-böle skola,lena sjöholm-fahllund

Det blir sång, personalband och rosutdelning.

– Sexorna är huvudattraktionen, de dirigeras sedan med sina vårdnadshavare till gymnanstiksalen där det blir intåg och dimittering.

Övriga elever går med sina vårdnadshavare till de egna klassrummen.

– Det är jätteviktigt att föräldrar får vara med, anser Sjöholm-Fahllund.

– Det blir på något sätt ett avslut och de känner sig välkomna.

Tidigare i veckan ordnar skolan dessutom allsångsstund på skolgården. Dit är förutom föräldrar också far- och morföräldrar välkomna.