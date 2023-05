Fackanslutna löntagare kan gå miste om förmån på hundratals euro: ”Skulle leda till utmarscher”

Medlemsavgifter till facket är avdragsgilla i inkomstbeskattningen. Fackavgiften betalas från bruttolönen vilket minskar på den skatt som måste betalas.

Hur mycket är den här förmånen värd? Vi ger här tre exempel med för personer i olika branscher.

Exempel 1. En sjukskötare tjänar 3 500 euro i månaden. Medlemsavgiften i vårdfacket Tehy är 1,1 procent av lönen, det vill säga 38,5 euro per månad. Marginalskatten vid inkomstnivån 3 500 euro/mån är cirka 41 procent. Värdet på skatteförmånen är 41 procent av 38,5 euro = 15,79 euro i månaden eller cirka 189 euro per år.

Exempel 2. En städare tjänar 2 100 euro i månaden. Medlemsavgiften i servicefacket PAM uppgår till 1,5 procent av lönen, alltså 31,5 euro i månaden. Städarens marginalskatt är cirka 28 procent. Värdet på skatteförmånen är 8,82 euro per månad eller cirka 106 euro per året.

Exempel 3. En professor vid ett universitet tjänar 7 000 euro i månaden. Medlemsavgiften i Professorsförbundet som hör till Akava är 0,9 procent av lönen, alltså 63 euro per månad eller 756 euro i året. Marginalskatten är 43,6 procent. Skatteförmånens värde är 27,5 euro per månad eller 330 euro per året.

Källor: Skattebetalarnas centralförbund, Servicefacket PAM, Vårdfacket Tehy, Professorsförbundet