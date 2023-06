AI-musiken kommer vare sig du vill eller inte — så här förbereder du dig

Sångaren och gitarristen Lasse Girs reder ut vad artificiell intelligens kommer att innebära för musiken och vilka stötestenar vi inte ser fast de finns framför oss.

Lasse Girs har jobbat med data på Utopia Music och inleder i juni ett nytt jobb på det finska teknologiföretaget Solitas praktik för generativ AI. Han är dessutom sångare och gitarrist i punkbandet Flush så AI och musik ligger båda nära hans hjärta.

Enligt Lasse Girs missar man huvudpoängen om man funderar på om AI i musik är ett hot eller en möjlighet i framtiden.

AI kommer vare sig man vill eller inte och den väsentliga frågan är hur man anpassar sig till det. För ingen vill ju skämma ut sig som Lars Ulrich i Napster-debatten i den digitala musikens tidiga dagar.

— AI är ett verktyg. Så länge som vi ser det som ett verktyg är allt okej. Men sedan om vi börjar tänka på AI som en aktör som skapar konst börjar det bli problematiskt, säger Lasse Girs.

De aktörer som har den största datan kommer att vinna. Om vi tänker på musiken så har ju Spotify mest musikdata av alla Lasse Girs

Man kan fråga sig vilka genrer som kommer att dra mest nytta av AI och vilka som inte har så mycket att hämta i de nya innovationerna. Lasse Girs säger att populärmusik som säljer bra är någonting som man investerar i när det gäller också AI.

Det andra är funktionell musik, det vill säga bakgrundsmusik som utgör en intetsägande ljudtapet på gym och caféer och i sin mest klassiska form i hissar och telefonköer.

Bildtext Den som har den största mängden data vinner. I dagens läge är det Spotify, säger Lasse Girs. Bild: Lasse Grönroos Musikhuset

Lasse Girs säger att ett problem med den generativa artificiella intelligensen är att inlärningsdatan som den så att säga tar intryck av är snäv. Den suger åt sig intryck från data som bara har några år på nacken och data som är skapad inom vissa branscher och områden.

Lasse Girs provade själv att skapa en AI-genererad bild på sina arbetskamrater då en kollega han aldrig träffat i verkliga livet skulle sluta. Då han knapprade in frasen “sex killar som bakar bröd och dricker vin” spottade propellerhjärnan till AI-verktyg ur sig en bunt klichéartade kontorskillar med mutanthänder.

Girs har tyvärr inte kvar den bilden men Lasse Grönroos låter en gratis AI-generator skapa en bild utgående från frasen Grönroos garage där Lasse pratar rockmusik med en gitarrist. Bedöm själv resultatet i kollaget nedan.

Bildtext Detta ska föreställa podden Grönroos garage. Bilden i övre högra hörnet är mest trovärdig. Bild: AI-genererad bild. poddar

Ju mer representativ inlärningsdata man har - desto bättre resultat får man. Samma gäller för både bilder och musik. Och idag, tills vidare, är inlärningsdatan inte helt komplett.

Därför får du en bild på fyra manliga kontorsarbetare i kragskjorta som har fyra fingrar och vars händer är mardrömslika monstruösa batongbröd.

— Det betyder att de aktörer som har den största datan kommer att vinna. Om vi tänker på musiken har ju Spotify mest musikdata av alla att analysera och skapa sina egna AI-modeller av. Det verkar som att Spotify skapar egen musik. Och det var ju inte ursprungligen meningen som deras roll att skapa musik utan att vara en musikplattform, säger han.

I podden diskuterar Lasse och Lasse också fallet ”Drake feat. The Weeknd” i låten Heart on my sleeve, som var en AI-fejkad låt med de båda artisternas röster.

Bildtext Liksom i ”Heart on my sleeve”, den AI-genererade fejkade Drake/The Weeknd-låten så är det här inte heller den riktiga Drake utan en vaxdocka. Bild: Madame Tussauds London/Mega Madame Tussauds,Drake

Nu suger AI in intryck av mänskligt skapad musik men hur låter det om 3-5 år när AI suger i sig intryck av AI-skapad musik och allt bara blir till en enda generisk grå musiksörja?

— Jag är orolig för att vi förlorar konst. Vi förlorar det radikala, vi förlorar framtidens David Bowies. Datorer försöker göra bara kopior av det som skapats hittills, säger han.

Vill man dra nytta av AI i musik kan man se det som ett redskap. Till exempel inom DIY-inriktade genrer där musiker kavlar upp ärmarna och gör sin egen grej på egna villkor kan artificiell intelligens kanske hjälpa till då man komponerar en låt eller skriver lyrik.

Jag är orolig för att vi förlorar konst. Vi förlorar det radikala Lasse Girs

Girs nämner t,ex, den så kallade Soundcloud-rappen som en stil där vanliga musiker gör sina låtar hemma utan en massa dyra studior och producenter. Här kanske AI kan vara en bra dräng om inte en bra husbonde.

Det återstår att se, men som tur står åtminstone Grönroos garage på barrikaden för att försvara de mänskliga musikerna som med gitarr i hand blåser tillbaka själlös AI-musik med volymen vriden upp till elva.