Från Suosikki till Golden Globe – Kirpi Uimonen har journalistiken i blodet och Hollywood som arbetsplats

De senaste åren har det pratats mycket om vem som utser Golden Globe-vinnarna. Kirpi Uimonen hör till dem som har lång erfarenhet av att jobba med galan – på alla plan.

Vi möts för första gången i samband med den vernissage som ordnas när hon ställer ut 28 skådespelarporträtt på Pikku-Finlandias galleri i Helsingfors.

Jag kommer tidigt för att hinna byta några ord innan de inbjudna anländer. Hon hälsar som om vi var gamla bekanta, visar inga tecken på stress, kollar de sista detaljerna.

När folk börjar strömma till minglar hon vant, presenterar främlingar för varandra, är mån om att hålla koll på allas namn.

Kort sagt; Kirpi Uimonen är ett proffs i sociala sammanhang. Och lyckas vara det utan att framstå som vare sig tillgjord eller distanserad. Tvärtom.

Bildtext Stjärnögonblick. Kirpi Uimonens utställning har ett träffande namn. Bild: Yle / Silja Sahlgren-Fodstad Hollywood,filmskådespelare,Vernissage,fotografier,Golden Globe Award

Jag inser att jag inte behöver fråga hur det kommer sig att Kirpi Uimonen kommit så långt i Hollywood – det märks.

På mammas gata

Det framgår att Kirpi vuxit upp omgiven av skrivande reportrar, med början hos mamma Marja-Terttu Luoma som jobbade som kulturredaktör för Seura.

– När mamma åkte på uppdrag fick jag som barn hänga med och lärde mig automatiskt att även kändisar är människor. Det som framstod som en udda vardag, ett bohemliv, det var det normala för min del, säger Kirpi som har mamma att tacka även för goda skrivråd.

– Hon sade hela tiden ”skriv korta meningar så att folk förstår”! Visst har jag också studerat en del, men inget har varit så lärorikt som märkena efter mammas rödpenna. Jag brukar säga att jag gått i min mors privatskola.

Och bra har det gått. Efter att ha jobbat som allt från springbud och kodare till rockredaktör på tidningen Suosikki landade hon för tjugo år sedan i Los Angeles.

Bildtext Rockredaktören. Under många år arbetade Kirpi för tidningen Suosikki. För att få en egen prägel på sina intervjuer hade hon en fråga hon alltid ställde: vad betyder kärlek? Bild: Mikko Kuusisalo / Yle tidningar,tidning,suosikki,ungdomstidningar

Hon skulle besöka några vänner och jobba lite under under tre månader, men mötte kärleken och efter några års pendlande valde hon att stanna. Via de finska distributionsbolagen fick hon in foten på olika lanseringstillfällen och presskonferenser, skrev gjorde hon för olika finska tidningar.

Under tiden blev hon medlem i Hollywood Foreign Press Association – en intresseorganisation för utländska journalister i USA. Ett nätverk skapat på 1940-talet av människor som insett att representanter från mindre länder vinner på att jobba tillsammans.

Bildtext Under Hollywoods himmel. Livet i LA kan vara hårt och ensamt om man inte har ett nätverk eller en stabil privat bas att ty sig till.. Bild: Ullstein Bild/ All Over Press Hollywood,Los Angeles

En ensam journalist kvävs lätt i marknadsföringsmaskineriet, det krävs en enad trupp för att få en plats vid bordet. Få de där åtråvärda intervjuerna.

Mellan internationalitet och diversitet

Hollywood Foreign Press Association är för den breda publiken mest känd för att dela ut Golden Globe-statyetterna. Och de senaste åren har det riktats hård kritik mot spelet i Golden Globe-galans kulisser.

I en undersökning som LA Times publicerade 2021 gick man ut med anklagelser om korruption och bristande diversitet. Det gick så långt att Tom Cruise lämnade tillbaka de tre statyetter han vunnit under åren och galan 2022 sändes inte i tv.

Bildtext Ansiktet utåt. Helen Hoehne leder Hollywood Foreign Press Association. Här på Golden Globe-galan 2022. Bild: Emma McIntyre / EPA-EFE / AOP Golden Globe Award,Helen Hoehne

Kirpi Uimonen som sitter i styrelsen för Hollywood Foreign Press Association säger att man är mitt i ett förändringsarbete som inleddes med att man anlitade en ny oberoende advokatbyrå för att ändra stadgarna – och arbetet fortsätter.

Diskussionen om bristande diversitet i filmbranschen kom igång på allvar i och med #Oscars so white 2015 och Kirpi Uimonen medger att HFPA var lite långsamma i vändningarna.

– Det är möjligt att vi kom lite på efterkälken när det gällde att reagera, men det berodde på att vi alla kommer från olika länder och hade svårt att se att vi saknade en viss form av diversitet, säger Kirpi och beskriver en grupp bestående av människor från ett femtiotal länder.

Människor med olika bakgrund, religion, könsidentitet – det man missat var svart representation. Men nu jobbar man som sagt på konkreta åtgärder när det gäller all den kritik som riktats mot organisationen.

– Tidigare måste man bo i Kalifornien för att kunna vara medlem, nu kan man vara bosatt var som helst i USA så länge man jobbar för utländska medier. Det innebär att medlemsantalet ökat och därmed både diversiteten och förutsättningarna för större rättvisa.

– Antalet röstberättigade är idag 315 och antalet länder som är representerade har stigit till 76, säger Kirpi Uimonen som är den ena av två finländare som hör till HFPA.

Att jobba med Golden Globe

Hur går det då till när man ska ta ställning till den uppsjö av filmer och tv-serier som kunde tänkas bli Golden Globe-aktuella?

– När jag blev medlem började mitt liv kretsa kring att gå på bio på dagarna och fortsätta med tv-serier när jag kom hem, skrattar Kirpi som vid det här laget är van vid alla aspekter av rumban kring galan.

Bildtext Miljonmingel. Det är kändistätt på golden Globe-galan när filmstjärnor trängs med serievärldens största namn. Bild: Tomi Hinkkanen golden globe,röda mattan

– Jag har hunnit ordna närmare tusen presskonferenser, producerat ett par hundra avsnitt i Hollywood Foreign Press Associations podcast Conversations och planerat sittordningen för själva galan.

– Det gäller att ha koll på vem som har hurudana relationer till varandra, säger Uimonen som säger att det också när det gäller sittordningen märks att tv-serierna stigit i rang sedan streamingtjänsterna ökat deras prestige och synlighet.

– Nu placeras tv-serierepresentanter också vid borden i den så kallade innersta ringen, den som tidigare var förbehållen filmfolket.

Från Nicole Kidman till Brad Pitt

På vernissagen står jag länge och tittar på porträtten av stjärnor som George Clooney, David Lynch, Steven Spielberg och Nicole Kidman. Alla fotade vid olika presstillfällen.

Bildtext Fotograferade foton. Många trängdes framför kändisporträtten på Kirpi Uimonens vernissage i Helsingfors i maj 2023. Bild: Yle / Silja Sahlgren-Fodstad Hollywood Foreign Press Association,filmskådespelare,Vernissage,fotografering

I egenskap av nordisk filmredaktör är jag förstås avundsjuk på alla de chanser Kirpi Uimonen får att träffa Hollywoodeliten. Samtidigt är jag medveten om att intervjusituationen i samband med så kallade ”pressjunkets” ganska långt styrs av filmbolagen.

Det är mer eller mindre uttalat att man skall hålla sig till frågor som gäller just den aktuella filmen och det är underförstått att man ska vara försiktig med mera personliga frågor.

Eftersom Kirpi berättat att hon som rockredaktör alltid försökte hitta en mänsklig ingång i intervjuerna istället för att tala om mixningar och sound så undrar jag hur hon bär sig åt för att komma filmstjärnorna in på livet.

– Det handlar om rent fotarbete. Att göra intervju efter intervju, när de börjar känna igen en slappnar de av, säger hon och nämner Nicole Kidman som till en början kan vara ganska avvaktande.

Bildtext Kända ansikten. Jason Momoa (längst ner i hörnet) var ung och blyg första gången Kirpi Uimonen träffade honom. Och även om han idag är känd som en riktig tuffing (aktuell i Fast X) lär han fortfarande vara lika trevlig. Bild: Yle / Silja Sahlgren-Fodstad Hollywood Foreign Press Association,Golden Globe Award,filmskådespelare,Vernissage

Motiven för sin utställning har Uimonen valt på emotionella grunder och när det gäller åtminstone två av fotona finns det en koppling till Finland.

David Lynch finns med för att han är en omtyckt regissör hos oss, men bakgrunden till det andra valet är mera oväntat.

– Julia Roberts uppfattas ofta som ganska kylig, men är egentligen gladlynt och direkt på ett sätt som jag tror passar oss finländare, säger Kirpi som egentligen bara varit nervös inför en enda stjärna; Brad Pitt.

– Men det gick snabbt över, skrattar Kirpi. Lika glatt som Brad Pitt gör på fotot som hänger på väggen i Pikku-Finlandias galleri fram till slutet av juni.