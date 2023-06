Hamnvägen hotar deras idylliska vardag – grannskap i Sundom hoppas beslutsfattarna ska tänka om: ”Vi flyttade hit för lugnet”

I Sundom växer oron för att byn delas itu om Hamnvägen dras ut mot Korsholm. Hit har många flyttat i jakt på en lugn miljö, utan tung trafik. För några familjer skulle vägen komma tätt intill eller rentav tvinga dem att flytta.

– Vägen skulle gå precis här, säger Dan-Ove Stenfors och pekar där han står i vägrenen intill Bolåkersvägen i Sundom.

I dag är vägen en tvåfilig grusväg. Just som Stenfors står och funderar på hur bred Hamnvägen månntro skulle bli om den en dag dras just här kommer en rosa buss körande. Det är stadens lokaltrafik Lifti som kommer förbi ett par gånger per dag. Bussen är samtidigt det tyngsta fordon som brukar synas till här, normalt är Bolåkersvägen sparsamt trafikerad.

Egnahemshus, både äldre och nya, står på bägge sidor om vägen. Blommande naturängar samsas med välansade trädgårdar. Ingen kan förneka att området är idylliskt och sällsynt lugnt, trots att det är tio minuters avstånd med bil till stadens absoluta centrum.

– Det finns hästhagar här, det finns lekstugor och trampoliner, här bor mer än 20 barn bara om vi tittar på det här området, alltså tre- eller fyrahundra meter på varsin sida av vägen, säger Stenfors.

Bildtext Bussen kommer förbi ibland, annars är Bolåkersvägen tyst och lugn och används av många Sundombor som promenadstråk. På bilden från vänster: Christer Björs, Malin Westerback, Anne Uusi-Ranta, Kevin, Rasmus (dold) och Marcus Westerback, Dan-Ove och Celine Stenfors, samt Christian, Clara, Philip och Jenny Stegar. Bild: Moa Mattfolk / Yle Sundom,Vasa,landsbygd,kollektivtrafik,vägar

Stenfors får medhåll. Det är flera grannar som vill vara med och föra fram sina tankar om Hamnvägen.

Jenny och Christian Stegar befarar att deras vardag skulle förändras rätt mycket om Hamnvägen dras här. Familjens tomt ligger så nära den nuvarande vägen att de räknar med att bli av med åtskilliga kvadratmeter mark. Att få stora mängder tung trafik mer eller mindre rakt utanför köksfönstret känns bedrövligt för dem.

– Vi har två små barn som gärna leker ute på gården. Deras skolväg och väg till kompisar blir nog väldigt farlig, säger Jenny Stegar.

Christian Stegar påpekar att det inte bara är vägen som kommer att breda ut sig, det blir också nödvändigt med bullervallar som ytterligare kommer att kapa av deras mark. Vallarna till trots kommer ingen att undgå en kraftigt ökad bullermängd, tror han.

– Men det som jag tycker är absolut jobbigast är de här partiklarna och emissionerna som kommer. Det spelar ju ingen roll om det är elbilar eller fossilt drivna fordon som går här, utan det handlar ju om vägdamm och bromsdamm till exempel, säger han.

De oroar sig för åkrarna – vill se mer utredningar innan beslut om Vasa hamnväg tas Beakta invallningsområdena när ni planerar hamnvägen. Den uppmaningen skickar berörda i Tölby-Vikby området. Den tajta tidtabellen får också kritik.

Byn delas itu

Förutom farorna med tung trafik i ett område med många små barn, krympta tomter och egendom som förlorar i värde, buller och hälsovådliga småpartiklar så sörjer grannskapet att Hamnvägen skulle klyva Sundom i två delar.

Dan-Ove Stenfors befarar att det blir ett Sundom på ena sidan och ett annat Sundom på den andra sidan. Stenfors anser att det är synd att förstöra det han kallar Vasas diamant. För familjen Stenfors var det ett medvetet val att flytta från centrum till just Sundom.

– Orsaken till varför vi flyttade just hit var ju nog naturen, miljön och lugnet. Det här är en trygg omgivning för barnen av växa upp i, här kan de gå ut och leka själva. Säkert finns det andra ställen i Vasa som också känns som landsbygd, men Sundom är nog Vasas diamant på många vis.

Bildtext Här sluttar Bolåkersgränden ner mot Bolåkersvägen, som i sin tur kantas av en kraftledningslinje precis där Hamnvägen möjligen kommer att dras. Bild: Moa Mattfolk / Yle Sundom,landsbygd,Vasa,sommar,grusväg,grusvägar

Familjerna här har utgått ifrån att det ska vara tryggt för barnen att, vartefter de växer upp, också själva ta sig till kompisar som bor på andra sidan vägen eller en bit längre bort på Björsbergets bostadsområde. För att inte tala om skolan, som för många här skulle ligga på andra sidan Hamnvägen.

– Vi vet ju alla att barn ibland gör det de vet att de inte får. Det kan kännas frestande för ett barn att skynda över vägen på ett ställe fast man vet att man inte ska. Vi kan inte ta den risken med våra barn, säger Stenfors.

Kan inte bo kvar

Om familjen Stenfors och familjen Stegar känner vånda är det som Anne Uusi-Ranta känner ren förtvivlan. Hennes familj bor i ett hus som står så nära Bolåkersvägen att Hamnvägen skulle ta hemmet av dem.

– Så är det. Vi kan inte bo kvar här då mera, vi måste flytta, säger Anne Uusi-Ranta.

Uusi-Ranta kommer ihåg ett besök på byggnadstillsynens kontor i Vasa år 2005 då familjen byggde sitt hem.

– Då sa dom att det kanske en dag kommer en väg här. Men en liten väg som skulle fungera som förbindelse mellan Myrgrundsvägen och Näsvägen, inte alls såhär stor. Vi känner oss lurade.

Flera av de andra familjerna i området delar den känslan med Uusi-Ranta. De har fattat beslut om att bygga sina hem i området under en tid då ingen kände till att Vasa skulle ta sikte på att bli hemort för storindustri inom batteribranschen. Idag talar man om helt andra trafikmängder som beräknas löpa längs Hamnvägen än vad man tidigare gjort.

För familjen Uusi-Ranta väntar i värsta fall något av en ekonomisk katastrof.

– Jag vet inte vad som händer med vårt hus, vi får knappast så mycket pengar från det och vi har ännu ganska mycket lån kvar, så jag vet inte hur vi ska kunna köpa ett nytt hus någon annanstans.

Vad känner du över den här situationen idag?

– Den känns i hela kroppen den här sorgen och stressen. Jag har mått väldigt dåligt på grund av det här.

Vill att beslutsfattarna tänker om

Familjerna från Bolåkersvägen hoppas att beslutsfattarna i Vasa och Korsholm ska tänka om vad gäller Hamnvägen.

Förutom nollalternativet, alltså att inte bygga någon ny väg alls, så finns fyra alternativ för hur vägen skulle dras: En tunnel genom Vasa centrum, en bro över Södra stadsfjärden i Vasa, och så två olika markdragningar som vardera löper genom Sundom och vidare ut mot och igenom Korsholm.

Invånarna längs Bolåkersvägen skulle få vägen som närmaste granne oavsett vilkendera dragning som väljs ifall något av markalternativen väljs.

Jenny Stegar talar för hela gruppen då hon lägger fram en önskan.

– Vi önskar att man beaktar de andra dragningarna som finns och att man beaktar redan existerande infrastruktur. Vi har andra vägar, vi har en järnväg som går till hamnen och den borde man också kunna använda, säger Stegar.

Har någon varit i kontakt med er?

– Ingen har hört oss. Och nog skulle man gärna kunna höra oss och höra vad vi tycker, säger Stegar.

Bildtext Från familjen Stegars tomt är det inte många meter till Bolåkersvägen och de räknar med att Hamnvägen skulle kapa åtminstone en bit av deras mark. Jenny Stegar hoppas att dottern Clara med lillebror Philip ska få fortsätta leka tryggt i området. Bild: Moa Mattfolk / Yle Sundom,Vasa,landsbygd

Dan-Ove Stenfors tillägger:

– Vi är inte emot utveckling. Det är givetvis en fin sak att Vasa växer och utvecklas och att industrin vill satsa här. Men nu känns det nog som om inga andra värden beaktas över huvudtaget.